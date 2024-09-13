Время печь осеннее печенье: рецепт простой, но вкуснейшей выпечки к чаю

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
846
Время печь осеннее печенье: рецепт простой, но вкуснейшей выпечки к чаю

Наконец-то пришла осень. А это значит, что пора готовить вкусную, ароматную выпечку, которая наполнит дом уютом и теплом.

Видео дня

Фудблогер с ником lizzie62424 в TikTok рассказала рецепт своего любимого осеннего печенья. Оно легко в приготовлении и точно понравится всем.

Время печь осеннее печенье: рецепт простой, но вкуснейшей выпечки к чаю

Ингредиенты

  • Сливочное масло растопленное – 75 гр
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Ванильный сахар – ½ ч.л.
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 170 гр
  • Шоколадка

Способ приготовления

1.В глубокой емкости смешиваем растопленное сливочное масло, сахар и ванильный сахар.

Время печь осеннее печенье: рецепт простой, но вкуснейшей выпечки к чаю

2. Добавляем яйцо и разрыхлитель. Перемешиваем.

3. Добавляем муку и замешиваем тесто.

4. Шоколадку измельчаем и добавляем в тесто. Перемешиваем и отправляем в морозилку на 20 минут.

Время печь осеннее печенье: рецепт простой, но вкуснейшей выпечки к чаю

5. Формируем шарики, выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Время печь осеннее печенье: рецепт простой, но вкуснейшей выпечки к чаю

6. Выпекаем в течение 20 минут при 160 градусах.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья:

Рецептыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты