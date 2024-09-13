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Время печь осеннее печенье: рецепт простой, но вкуснейшей выпечки к чаю
Наконец-то пришла осень. А это значит, что пора готовить вкусную, ароматную выпечку, которая наполнит дом уютом и теплом.
Фудблогер с ником lizzie62424 в TikTok рассказала рецепт своего любимого осеннего печенья. Оно легко в приготовлении и точно понравится всем.
Ингредиенты
- Сливочное масло растопленное – 75 гр
- Сахар – 3 ст.л.
- Ванильный сахар – ½ ч.л.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 170 гр
- Шоколадка
Способ приготовления
1.В глубокой емкости смешиваем растопленное сливочное масло, сахар и ванильный сахар.
2. Добавляем яйцо и разрыхлитель. Перемешиваем.
3. Добавляем муку и замешиваем тесто.
4. Шоколадку измельчаем и добавляем в тесто. Перемешиваем и отправляем в морозилку на 20 минут.
5. Формируем шарики, выкладываем на застеленный пергаментом противень.
6. Выпекаем в течение 20 минут при 160 градусах.
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