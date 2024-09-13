Наконец-то пришла осень. А это значит, что пора готовить вкусную, ароматную выпечку, которая наполнит дом уютом и теплом.

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Фудблогер с ником lizzie62424 в TikTok рассказала рецепт своего любимого осеннего печенья. Оно легко в приготовлении и точно понравится всем.

Ингредиенты

Сливочное масло растопленное – 75 гр

Сахар – 3 ст.л.

Ванильный сахар – ½ ч.л.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Яйцо – 1 шт

Мука – 170 гр

Шоколадка

Способ приготовления

1.В глубокой емкости смешиваем растопленное сливочное масло, сахар и ванильный сахар.

2. Добавляем яйцо и разрыхлитель. Перемешиваем.

3. Добавляем муку и замешиваем тесто.

4. Шоколадку измельчаем и добавляем в тесто. Перемешиваем и отправляем в морозилку на 20 минут.

5. Формируем шарики, выкладываем на застеленный пергаментом противень.

6. Выпекаем в течение 20 минут при 160 градусах.

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