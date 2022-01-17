Всемирный день пиццы: топ-5 популярнейших вариантов блюда

17 января – Всемирный день пиццы.Блюдо итальянского происхождения стало одним из самых обсуждаемых на всем земном шаре и не теряет своей популярности до сих пор. Пиццайолы-профессионалы выбрали такую дату в честь святого Антонио – отшельника, жившего в суровых условиях отшельничества. Это подчеркивает тот факт, что приготовление пиццы, особенно в печи, очень интимное действо.

Редакция FoodOboz делится подборкой 5 самых популярных пицц мира, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Именно в этот день люди пекут пиццу и обмениваются фотографиями с блюдом. Часто, около тарелки можно встретить бокал с вином – оно идеально сочетается с пиццей и придает яркий вкус.

1. "Маргарита"

Рецептом классической пиццы "Маргарита" от адского шефа Алекса Якутова делилась с нами редакция "Нового Канала".

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Ингредиенты для дрожжевого теста:

мука 70% – 1 кг

вода – 700 мл

дрожжи – 5 г

соль – 3 г

Ингредиенты для соуса:

помидоры – 1 кг

сахар – 1 ч. л

соль – ½ ч. л

базилик – 5 г

сыр – 200 г

томаты черри – 100 г

Способ приготовления:

1. Замесить тесто, дать настояться.

2. Сформировать из теста шарики по 100 г, раскатать из них маленькие пиццы.

3. Измельчить в блендере помидоры без кожуры. Добавить сахар, соль, базилик.

4. На тесто положить 70 г соуса. Сверху – кусочек сыра и порезанные томаты черри.

5. Выпекать при температуре 300 градусов 15 минут.

2. "Четыре сыра". Идея опубликована на странице receptym в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 350 г

соль – 1 ч.л

дрожжи сухие – 1 ч.л

теплая вода – 200 мл

масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

лук – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

помидоры – 200 г

сушеная смесь итальянских трав – 1,5 ч.л.

томатная паста – 1 ч.л.

сахар – 0,5 ч. л.

масло – 2 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Муку просеять, всыпать соль, добавить дрожжи.

2. Влить воду, вымешать тесто до эластичности (примерно 5-7 минут).

3. Сделать в тесте ямки, добавить масло, перемешать, чтобы оно полностью впиталось.

4. Сформировать шар, положить тесто в смазанную маслом емкость.

5. Оставить на 1 час в теплом месте.

6. Приготовить соус: лук и чеснок нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить помидоры, травы, томатную пасту, сахар, немного посолить и поперчить. Довести соус до кипения, убавить огонь, готовить 15 минут до загустения. По желанию соус можно протереть через сито.

7. Тесто разделить на 2 части. Раскатать круг.

8. Смазать соусом, выложить начинку.

Идеальные сочетания ингредиентов для начинки:

моцарелла, пармезан, дор-блю и чеддер

брынза (более нейтрального вкуса), чеддер, дор-блю, эдам

моцарелла, горгонзола, пармезан и фонтина

горгонзола, грюйер, пекорино, пармезан (только свежевытертый)

3. "Паперони". Идея опубликована на странице chepil_ira в Instagram.

Ингредиенты на две пиццы:

дрожжи – 1 ч.л

сахар – 1 ст.л

теплая вода – 150мл

теплое молоко – 150мл

мука – 500 г

масло – 2 ст.л

соль – 1/2 ст.л

салями

моцарелла

перетертые томаты, соус

Способ приготовления:

1. Дрожжи смешать с сахаром, водой и молоком.

2. Просеять муку, добавить соль.

3. Замешивая тесто, добавить масло и затем постепенно подсыпать муку.

4. Оставить в теплом месте на 1 час.

5. Раскатать лепешку, сделать бортики

6. Смазать соусом, томатами, выложить творог и салями

7. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

4. Пицца "Гавайская". Идея опубликована на странице domanichkaa в Instagram.

Ингредиенты для теста:

кэфир – 500 мл

яйца – 2 шт

соды – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

мука – 4 стакана

Способ приготовления теста:

1. Кефир перемешать с яйцами,

2. Добавить соль, соду, просеянную муку. Тесто должно получиться нежным и полужидким.

3. Противень смазать маслом, застелить пергаментом.

4. Вылить тесто на противень и равномерно распределить.

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 50 г

мука – 2 ст.л

молоко – 200 мл

сливки – 100 г

соль, перец, молотый мускатный орех

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления соуса:

1. Масло растопить в кастрюльке, добавить муку.

2. Через 2 минуты добавить теплое молоко, сливки, постоянно перемешивать, пока соус не загустеет.

3. Добавить специи и чеснок, перемешать, держать на огне еще несколько минут.

4. Смазать соусом основание пиццы.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 2 шт ( нарезать кусочками и обжарить)

консервированный ананас

консервированная кукрудза

твердый сыр – 150-200 г

выложить все ингредиенты на основу

поставить запекаться пиццу в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут.

5. Пицца на сковороде. Это настоящая находка, которая стала популярной в последние годы. Быстрая альтернатива ресторанным вариантам блюда, на приготовление которого уходит очень мало времени. Идея опубликована на странице nastiabarbar в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сметана – 4 ст.л

майонез – 4 ст.л

мука – 9 ст.л без горки

щепотка соли

начинка – по желанию: колбаса, грибы, перец и творог.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца, добавить сметану, сделать однородной массой.

2. Добавить майонез. перемешать. вести просеянную муку и соль и все хорошо перемешать.

3. Сковороду смазать растительным маслом, выложить тесто, равномерно разделить по сковороде, выложить сверху начинку и натертый сыр.

4. Накрыть крышкой и поставить на средний огонь на 10 минут. Готовить все время под крышкой.

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