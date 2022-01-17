Всемирный день пиццы: топ-5 популярнейших вариантов блюда
17 января – Всемирный день пиццы.Блюдо итальянского происхождения стало одним из самых обсуждаемых на всем земном шаре и не теряет своей популярности до сих пор. Пиццайолы-профессионалы выбрали такую дату в честь святого Антонио – отшельника, жившего в суровых условиях отшельничества. Это подчеркивает тот факт, что приготовление пиццы, особенно в печи, очень интимное действо.
Редакция FoodOboz делится подборкой 5 самых популярных пицц мира, которые можно легко приготовить в домашних условиях.
Именно в этот день люди пекут пиццу и обмениваются фотографиями с блюдом. Часто, около тарелки можно встретить бокал с вином – оно идеально сочетается с пиццей и придает яркий вкус.
1. "Маргарита"
Рецептом классической пиццы "Маргарита" от адского шефа Алекса Якутова делилась с нами редакция "Нового Канала".
Ингредиенты для дрожжевого теста:
мука 70% – 1 кг
вода – 700 мл
дрожжи – 5 г
соль – 3 г
Ингредиенты для соуса:
Способ приготовления:
1. Замесить тесто, дать настояться.
2. Сформировать из теста шарики по 100 г, раскатать из них маленькие пиццы.
3. Измельчить в блендере помидоры без кожуры. Добавить сахар, соль, базилик.
4. На тесто положить 70 г соуса. Сверху – кусочек сыра и порезанные томаты черри.
5. Выпекать при температуре 300 градусов 15 минут.
2. "Четыре сыра". Идея опубликована на странице receptym в Instagram.
Ингредиенты для теста:
мука – 350 г
соль – 1 ч.л
дрожжи сухие – 1 ч.л
теплая вода – 200 мл
масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
лук – 1 шт
чеснок – 1 зубчик
помидоры – 200 г
сушеная смесь итальянских трав – 1,5 ч.л.
томатная паста – 1 ч.л.
сахар – 0,5 ч. л.
масло – 2 ст.л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Муку просеять, всыпать соль, добавить дрожжи.
2. Влить воду, вымешать тесто до эластичности (примерно 5-7 минут).
3. Сделать в тесте ямки, добавить масло, перемешать, чтобы оно полностью впиталось.
4. Сформировать шар, положить тесто в смазанную маслом емкость.
5. Оставить на 1 час в теплом месте.
6. Приготовить соус: лук и чеснок нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить помидоры, травы, томатную пасту, сахар, немного посолить и поперчить. Довести соус до кипения, убавить огонь, готовить 15 минут до загустения. По желанию соус можно протереть через сито.
7. Тесто разделить на 2 части. Раскатать круг.
8. Смазать соусом, выложить начинку.
Идеальные сочетания ингредиентов для начинки:
моцарелла, пармезан, дор-блю и чеддер
брынза (более нейтрального вкуса), чеддер, дор-блю, эдам
моцарелла, горгонзола, пармезан и фонтина
горгонзола, грюйер, пекорино, пармезан (только свежевытертый)
3. "Паперони". Идея опубликована на странице chepil_ira в Instagram.
Ингредиенты на две пиццы:
дрожжи – 1 ч.л
сахар – 1 ст.л
теплая вода – 150мл
теплое молоко – 150мл
мука – 500 г
масло – 2 ст.л
соль – 1/2 ст.л
салями
моцарелла
перетертые томаты, соус
Способ приготовления:
1. Дрожжи смешать с сахаром, водой и молоком.
2. Просеять муку, добавить соль.
3. Замешивая тесто, добавить масло и затем постепенно подсыпать муку.
4. Оставить в теплом месте на 1 час.
5. Раскатать лепешку, сделать бортики
6. Смазать соусом, томатами, выложить творог и салями
7. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
4. Пицца "Гавайская". Идея опубликована на странице domanichkaa в Instagram.
Ингредиенты для теста:
кэфир – 500 мл
яйца – 2 шт
соды – 1 ч.л.
соль – 1 ч.л.
мука – 4 стакана
Способ приготовления теста:
1. Кефир перемешать с яйцами,
2. Добавить соль, соду, просеянную муку. Тесто должно получиться нежным и полужидким.
3. Противень смазать маслом, застелить пергаментом.
4. Вылить тесто на противень и равномерно распределить.
Ингредиенты для соуса:
сливочное масло – 50 г
мука – 2 ст.л
молоко – 200 мл
сливки – 100 г
соль, перец, молотый мускатный орех
чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления соуса:
1. Масло растопить в кастрюльке, добавить муку.
2. Через 2 минуты добавить теплое молоко, сливки, постоянно перемешивать, пока соус не загустеет.
3. Добавить специи и чеснок, перемешать, держать на огне еще несколько минут.
4. Смазать соусом основание пиццы.
Ингредиенты для начинки:
куриное филе – 2 шт ( нарезать кусочками и обжарить)
консервированный ананас
консервированная кукрудза
твердый сыр – 150-200 г
выложить все ингредиенты на основу
поставить запекаться пиццу в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут.
5. Пицца на сковороде. Это настоящая находка, которая стала популярной в последние годы. Быстрая альтернатива ресторанным вариантам блюда, на приготовление которого уходит очень мало времени. Идея опубликована на странице nastiabarbar в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
сметана – 4 ст.л
майонез – 4 ст.л
мука – 9 ст.л без горки
щепотка соли
начинка – по желанию: колбаса, грибы, перец и творог.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца, добавить сметану, сделать однородной массой.
2. Добавить майонез. перемешать. вести просеянную муку и соль и все хорошо перемешать.
3. Сковороду смазать растительным маслом, выложить тесто, равномерно разделить по сковороде, выложить сверху начинку и натертый сыр.
4. Накрыть крышкой и поставить на средний огонь на 10 минут. Готовить все время под крышкой.
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