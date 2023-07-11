Вяленая черешня в домашних условиях: как вкусно и правильно готовить
Существует много рецептов, как заготовить вишни или черешни на зиму: заморозить, засушить, приготовить в виде варенья. Кроме этого, ягоды можно вялить и сделать это в домашних условиях очень легко.
Фудблогер Наталья с ником pampyshka_vdoma на своей странице в Instagram поделилась рецептом вяленой черешни с чесноком, травами и оливковым маслом на зиму.
Ингредиенты:
- черешня – 1 кг
- чеснок
- душистый перец горошек
- тархун
- лимонный тимьян
- базилик
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить черешню, а именно очистить ее от косточек.
2. Смешать очищенные черешни с солью и перцем, выложить в сушилку. Сушить в течение 10 часов при температуре 55 градусов. Главное – не пересушить, черешня должна быть мягкой.
3. В стерильные банки выложить порезанный кружочками чеснок, перец горошек и ароматные травы. Выложить сушеную черешню.
4. Оливковое масло подогреть до горячего состояния, но не кипятить. Наполнить ею банки.
5. Герметически закрыть банки и хранить черешню в холодильнике. Готово!
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