Вяленые томаты – это то, что должно быть в холодильнике у каждой хозяйки. Кроме того, что это отличная самостоятельная закуска, это также дополнение к супам, паштетам, соусам и салатам. Приготовить вяленые томаты очень легко в домашних условиях, главное – правильно высушить овощи.

Фудблогер Инна Каланча (inulka_kalancha) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вяленых томатов на зиму.

Ингредиенты:

томаты

соль

прованские травы

чеснок

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Для начала помидоры нужно порезать пополам или на четыре части. Посыпать солью и травами.

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2. После этого выложить томаты в сушилку и сушить овощи при температуре 65 градусов 4-6 часов. Можно также сушить в духовке при температуре 70-100 градусов 6-7 часов. Периодически нужно будет мешать томаты и открывать дверцу, чтобы выходила излишняя влага.

3. На этом этапе нужно на дно банки выложить несколько зубчиков чеснока, наверх – сухие томаты.

4. Наполнить банки оливковым маслом так, чтобы оно полностью покрывало содержимое. Закрыть крышками и хранить в прохладном месте.

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