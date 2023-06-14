Булгур – это очень сытная крупа, которую можно вкусно приготовить на обед или ужин с овощами, мясом, курицей или грибами. Традиционно кашу варят в кастрюле и часто, не соблюдая пропорции, она слипается и разваривается. И в таком случае существует альтернатива.

В одном из кулинарных блогов (royalkitchenua) в Instagram рассказали, как можно легко и, главное, правильно приготовить булгур без варки.

Ингредиенты:

сливочное масло

булгур

любимые специи

кипяток

Способ приготовления:

1. Сковороду нагреть и растопить на ней кусок сливочного масла.

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2. Булгур тщательно промыть (можно это сделать несколько раз). Насыпать на сковороду и помешивая немного обжарить кашу.

3. Далее добавить любимые специи, перемешать.

4. Налить кипяток так, чтобы он полностью покрывал крупу. Накрыть крышкой и оставить до полного испарения жидкости. Готово!

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