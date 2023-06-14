Вы готовите булгур неправильно! Как вкусно сварить крупу без кастрюли: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вы готовите булгур неправильно! Как вкусно сварить крупу без кастрюли: рецепт

Булгур – это очень сытная крупа, которую можно вкусно приготовить на обед или ужин с овощами, мясом, курицей или грибами. Традиционно кашу варят в кастрюле и часто, не соблюдая пропорции, она слипается и разваривается. И в таком случае существует альтернатива.

В одном из кулинарных блогов (royalkitchenua) в Instagram рассказали, как можно легко и, главное, правильно приготовить булгур без варки.

Как правильно готовить булгур без варки

Ингредиенты:

  • сливочное масло
  • булгур
  • любимые специи
  • кипяток

Способ приготовления:

1. Сковороду нагреть и растопить на ней кусок сливочного масла.

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Как приготовить полезную кашу – булгур

2. Булгур тщательно промыть (можно это сделать несколько раз). Насыпать на сковороду и помешивая немного обжарить кашу.

3. Далее добавить любимые специи, перемешать.

Жареный булгур с овощами без варки

4. Налить кипяток так, чтобы он полностью покрывал крупу. Накрыть крышкой и оставить до полного испарения жидкости. Готово!

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