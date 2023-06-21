Неотьемлемым этапом приготовления риса для многих хозяек есть его промывание. И делают это для того, чтобы снизить липкость продукта и сделать крупинки рассыпчатыми. Но это действие нужно делать совершенно по другой причине.

Редакция FoodOboz расскажет, что происходит с рисом во время промывания. А также, что влияет на липкость крупы.

Почему люди привыкли промывать рис

Предварительная промывка риса уменьшает количество выделяющегося из рисового зерна крахмала. Это можно увидеть в мутной воде, которая образуется после того, как в ней побывала крупа. Свободный крахмал появляется на поверхности рисового зерна в процессе помола.

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Рис рекомендуют промывать для блюд, в которых должно быть цельное, рассыпчатое зерно. Однако для ризотто, паэльи и рисовых пудингов, где требуется липкий кремовый эффект, мытье избегают.

Есть ли доказательства того, что мытье риса делает его менее липким?

Если вы возьмете различные виды риса: клейкий рис, среднезернистый, а также жасминовый и промывать – это не повлияет на их липкость. Все потому, что липкость объясняется не поверхностным крахмалом (амилозой), а скорее другим крахмалом под названием амилопектин, который вымывается из рисового зерна во время варки. Объем выщелачивания отличался для разных типов рисовых зерен.

Следовательно, именно сорт риса, а не мытье, имеет решающее значение для клейкости. Клейкий рис был наиболее липким, тогда как среднезернистый и жасминовый рис – менее липкими, а также более твердыми.

Для чего на самом деле нужно промывать рис

Одной из причин является смывание остатков разнообразной пыли, а также насекомых. Это нужно делать, ведь вы не знаете, при каких условиях рис фасовался.

Также, в связи с интенсивным использованием пластика в цепочке поставок пищевых продуктов, пластик неоднократно находили и в рисе. А процесс мойки смывает до 20 процентов пластика из сырого риса.

Независимо от упаковки (пластиковая или бумажная) рис содержит одинаковый уровень микропластика. А в рисе быстрого приготовления пластика в четыре раза больше. Если вы предварительно промоете рис быстрого приготовления, вы можете снизить количество пластика на 40 процентов.

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