Вы никогда не угадаете причину! Почему на самом деле рис нужно мыть перед варкой

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Вы никогда не угадаете причину! Почему на самом деле рис нужно мыть перед варкой

Неотьемлемым этапом приготовления риса для многих хозяек есть его промывание. И делают это для того, чтобы снизить липкость продукта и сделать крупинки рассыпчатыми. Но это действие нужно делать совершенно по другой причине.

Редакция FoodOboz расскажет, что происходит с рисом во время промывания. А также, что влияет на липкость крупы.

Почему люди привыкли промывать рис

Вы никогда не угадаете причину! Почему на самом деле рис нужно мыть перед варкой

Предварительная промывка риса уменьшает количество выделяющегося из рисового зерна крахмала. Это можно увидеть в мутной воде, которая образуется после того, как в ней побывала крупа. Свободный крахмал появляется на поверхности рисового зерна в процессе помола.

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Рис рекомендуют промывать для блюд, в которых должно быть цельное, рассыпчатое зерно. Однако для ризотто, паэльи и рисовых пудингов, где требуется липкий кремовый эффект, мытье избегают.

Есть ли доказательства того, что мытье риса делает его менее липким?

Вы никогда не угадаете причину! Почему на самом деле рис нужно мыть перед варкой

Если вы возьмете различные виды риса: клейкий рис, среднезернистый, а также жасминовый и промывать – это не повлияет на их липкость. Все потому, что липкость объясняется не поверхностным крахмалом (амилозой), а скорее другим крахмалом под названием амилопектин, который вымывается из рисового зерна во время варки. Объем выщелачивания отличался для разных типов рисовых зерен.

Вы никогда не угадаете причину! Почему на самом деле рис нужно мыть перед варкой

Следовательно, именно сорт риса, а не мытье, имеет решающее значение для клейкости. Клейкий рис был наиболее липким, тогда как среднезернистый и жасминовый рис – менее липкими, а также более твердыми.

Для чего на самом деле нужно промывать рис

Одной из причин является смывание остатков разнообразной пыли, а также насекомых. Это нужно делать, ведь вы не знаете, при каких условиях рис фасовался.

Также, в связи с интенсивным использованием пластика в цепочке поставок пищевых продуктов, пластик неоднократно находили и в рисе. А процесс мойки смывает до 20 процентов пластика из сырого риса.

Вы никогда не угадаете причину! Почему на самом деле рис нужно мыть перед варкой

Независимо от упаковки (пластиковая или бумажная) рис содержит одинаковый уровень микропластика. А в рисе быстрого приготовления пластика в четыре раза больше. Если вы предварительно промоете рис быстрого приготовления, вы можете снизить количество пластика на 40 процентов.

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