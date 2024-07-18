Часто бывает так, что вы не можете получить достаточное количество продукта из солонки или перечницы. Приходится долго трясти ими над тарелкой с едой, рискуя сорвать крышечку и высыпать все их содержимое.

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Чтобы такого не случалось, стоит знать отличный лайфхак, благодаря которому без всяких усилий в считанные секунды можно посолить или поперчить еду. Как правильно это сделать, рассказал в X/Twitter пользователь с ником Today Years Old.

Обычно на дне солонки и перечницы есть специальные зубцы, которые назначены для предотвращения скольжения емкостей по поверхности стола. Именно они станут спасателями, когда нужно быстро посолить или поперчить блюдо.

Если ваша еда оказалась не слишком соленой, берем солонку на переворачиваем ее над тарелкой. Сверху солонки кладем перечницу дном ко дну и начинаем делать круговые движения. Вмиг из солонки начинает высыпаться соль.

Аналогичные движения нужно делать и когда нужно поперчить еду, но в таком случае солонка и перечница просто меняются местами.

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