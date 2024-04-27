Начать свое утро с яичницы означает насытить организм питательными веществами, которые придадут ему силы и энергию в течение целого дня. Это блюдо может служить как основой завтрака, так и заменить его полностью.

Гордон Рамзи, настоящий гуру Адской кухни, заявляет, что большинство из нас готовят яичницу неправильно. Именно в том он призывает отложить венчик, и готовить яичницу только по его рецепту. Об этом он рассказал в интервью изданию Mirror. По словам повара, основной секрет заключается в предотвращении перегрева яиц.

Видео дня

Пошаговая инструкция приготовления идеальной яичницы от Гордона Рамзи:

1.Шесть холодных яиц разбейте в глубокую кастрюлю.

2. Добавьте сливочное масло в сковороду.

3. Поставьте кастрюлю на мощный огонь.

4. Постоянно помешивайте яйца и масло силиконовой лопаткой, не взбивайте венчиком, следя за тем, чтобы не прилипало ко дну кастрюли.

5. За 30 секунд снимите кастрюлю с огня, но продолжайте помешивать.

6. Приблизительно через 10 секунд снова поставьте кастрюлю на огонь. Повторяйте эти действия в течение следующих трех минут.

7. В последнюю минуту добавьте соль и специи.

8. Для дополнительной кремовой текстуры добавьте одну чайную ложку крем-сыра.

9. Подайте и украсьте нарезанным луком

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные советы: