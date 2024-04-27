Вы все испортите! Почему категорически нельзя взбивать яйца перед жаркой: секрет раскрыл Гордон Рамзи
Начать свое утро с яичницы означает насытить организм питательными веществами, которые придадут ему силы и энергию в течение целого дня. Это блюдо может служить как основой завтрака, так и заменить его полностью.
Гордон Рамзи, настоящий гуру Адской кухни, заявляет, что большинство из нас готовят яичницу неправильно. Именно в том он призывает отложить венчик, и готовить яичницу только по его рецепту. Об этом он рассказал в интервью изданию Mirror. По словам повара, основной секрет заключается в предотвращении перегрева яиц.
Пошаговая инструкция приготовления идеальной яичницы от Гордона Рамзи:
1.Шесть холодных яиц разбейте в глубокую кастрюлю.
2. Добавьте сливочное масло в сковороду.
3. Поставьте кастрюлю на мощный огонь.
4. Постоянно помешивайте яйца и масло силиконовой лопаткой, не взбивайте венчиком, следя за тем, чтобы не прилипало ко дну кастрюли.
5. За 30 секунд снимите кастрюлю с огня, но продолжайте помешивать.
6. Приблизительно через 10 секунд снова поставьте кастрюлю на огонь. Повторяйте эти действия в течение следующих трех минут.
7. В последнюю минуту добавьте соль и специи.
8. Для дополнительной кремовой текстуры добавьте одну чайную ложку крем-сыра.
9. Подайте и украсьте нарезанным луком
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