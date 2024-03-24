Выбрасывать не стоит: как можно использовать остатки картофельного пюре
Картофельное пюре вкуснее всего в горячем виде. Если небольшое количество остается на следующий день – блюдо не вызывает особого петита и очень часто его просто выкаидают. Но лучшим вариантом будет использовать пюре для другого очень вкусного блюда.
Идея приготовления картофельных шариков с сыром опубликована на кулинарной странице hot_spicyua в Instagram. Идея очень бюджетная.
Ингредиенты:
- картофель – 550 г
- куриный фарш – 250 г
- лук – 1/2 шт
- красный сладкий перец – 1/2 шт.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- моцарелла – 200 г
- зеленый лук
- приправа для мяса
- соль
- яйцо
- хлопья
Способ приготовления:
1. Отварить картофель.
2. Обжарить на сковороде фарш, лук, перец, добавить томатную пасту и специи.
3. Растолочь картофель и добавить в него фарш, лук зеленый и 100 гр сырого. Остальные 100 гр сыра порезать на кубики и добавить внутрь шарика.
4. Обвалять в яйце и измельченных хлопьях.
5. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут или обжарить в подсолнечном масле.
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