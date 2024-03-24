Выбрасывать не стоит: как можно использовать остатки картофельного пюре

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Выбрасывать не стоит: как можно использовать остатки картофельного пюре

Картофельное пюре вкуснее всего в горячем виде. Если небольшое количество остается на следующий день – блюдо не вызывает особого петита и очень часто его просто выкаидают. Но лучшим вариантом будет использовать пюре для другого очень вкусного блюда.

Идея приготовления картофельных шариков с сыром опубликована на кулинарной странице hot_spicyua в Instagram. Идея очень бюджетная.

Выбрасывать не стоит: как можно использовать остатки картофельного пюре

Ингредиенты:

  • картофель – 550 г
  • куриный фарш – 250 г
  • лук – 1/2 шт
  • красный сладкий перец – 1/2 шт.
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  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • моцарелла – 200 г 
  • зеленый лук
  • приправа для мяса
  • соль
  • яйцо
  • хлопья

Способ приготовления:

Выбрасывать не стоит: как можно использовать остатки картофельного пюре

1. Отварить картофель.

2. Обжарить на сковороде фарш, лук, перец, добавить томатную пасту и специи.

Выбрасывать не стоит: как можно использовать остатки картофельного пюре

3. Растолочь картофель и добавить в него фарш, лук зеленый и 100 гр сырого. Остальные 100 гр сыра порезать на кубики и добавить внутрь шарика.

Выбрасывать не стоит: как можно использовать остатки картофельного пюре

4. Обвалять в яйце и измельченных хлопьях.

5. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут или обжарить в подсолнечном масле.

Выбрасывать не стоит: как можно использовать остатки картофельного пюре

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