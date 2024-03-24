Картофельное пюре вкуснее всего в горячем виде. Если небольшое количество остается на следующий день – блюдо не вызывает особого петита и очень часто его просто выкаидают. Но лучшим вариантом будет использовать пюре для другого очень вкусного блюда.

Идея приготовления картофельных шариков с сыром опубликована на кулинарной странице hot_spicyua в Instagram. Идея очень бюджетная.

Ингредиенты:

картофель – 550 г

куриный фарш – 250 г

лук – 1/2 шт

красный сладкий перец – 1/2 шт.

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кукурузный крахмал – 1 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

моцарелла – 200 г

зеленый лук

приправа для мяса

соль

яйцо

хлопья

Способ приготовления:

1. Отварить картофель.

2. Обжарить на сковороде фарш, лук, перец, добавить томатную пасту и специи.

3. Растолочь картофель и добавить в него фарш, лук зеленый и 100 гр сырого. Остальные 100 гр сыра порезать на кубики и добавить внутрь шарика.

4. Обвалять в яйце и измельченных хлопьях.

5. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут или обжарить в подсолнечном масле.

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