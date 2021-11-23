Выпечка с грушами: нюансы приготовления нежного теста и сочной начинки

Не знаете, чем украсить стол к семейному чаепитию, посиделкам с друзьями или до прихода гостей? В этом поможет выпечка с грушами – один из любимых десертов в холодное время года. Нежное тесто в сочетании с кисло-сладкой начинкой вряд ли кого-то оставит равнодушным.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить вкусные пироги с грушей.

Фудблогер katja_koval1 поделилась рецептом бисквитного пирога с грушами. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Груша – 3 шт

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Мука – 150 г

Ванильный сахар – 10 г

Яйца – 3 шт

Сахар – 75 г

Сливочное масло – 50 г

Цедра – 1\2 лимона

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить до плотной пены.

2. Постепенно добавить сахар, ванильный сахар и цедру лимона, не переставая взбивать.

3. Насыпать просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать до однородной консистенции.

4. Добавить масло комнатной температуры.

5. Очистить груши, вырезать сердцевину и нарезать ломтиками.

6. Форму для выпечки смазать маслом, вылить тесто и выложить сверху груши.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.

Для тех, кто любит необычные сочетания, фудблогер kristina_buleziuk поделилась рецептом галеты с грушей и сыром дорблю. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 170 г

Сливочное масло – 70 г

Яйца – 1 шт

Желток – 1 шт

соль щепотка

Для начинки:

Груша – 0,5 кг

Сыр дорблю – 100 г

Грецкие орехи – 30 г

Мед – 30 г

Мускатный орех

Способ приготовления:

1. В муку потереть сливочное масло. Перемешать смесь до состояния крошки.

2. Добавить яйцо и соль. Замесить тесто. Если будет слишком жестким, можно налить немного холодной воды. Обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

3. Тем временем очистить и порезать груши, порезать сыр, измельчить орехи.

4. Раскатать тесто и выровнять бока.

5. Выложить на середину груши, сыр и орехи. В конце полить медом.

6. Завернуть бортики и помазать их желтком.

7. Выпекать при температуре 190 градусов 20 минут.

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