Выпечка с грушами: нюансы приготовления нежного теста и сочной начинки
Не знаете, чем украсить стол к семейному чаепитию, посиделкам с друзьями или до прихода гостей? В этом поможет выпечка с грушами – один из любимых десертов в холодное время года. Нежное тесто в сочетании с кисло-сладкой начинкой вряд ли кого-то оставит равнодушным.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить вкусные пироги с грушей.
Фудблогер katja_koval1 поделилась рецептом бисквитного пирога с грушами. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Груша – 3 шт
Мука – 150 г
Ванильный сахар – 10 г
Яйца – 3 шт
Сахар – 75 г
Сливочное масло – 50 г
Цедра – 1\2 лимона
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить до плотной пены.
2. Постепенно добавить сахар, ванильный сахар и цедру лимона, не переставая взбивать.
3. Насыпать просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать до однородной консистенции.
4. Добавить масло комнатной температуры.
5. Очистить груши, вырезать сердцевину и нарезать ломтиками.
6. Форму для выпечки смазать маслом, вылить тесто и выложить сверху груши.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.
Для тех, кто любит необычные сочетания, фудблогер kristina_buleziuk поделилась рецептом галеты с грушей и сыром дорблю. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 170 г
Сливочное масло – 70 г
Яйца – 1 шт
Желток – 1 шт
соль щепотка
Для начинки:
Груша – 0,5 кг
Сыр дорблю – 100 г
Грецкие орехи – 30 г
Мед – 30 г
Мускатный орех
Способ приготовления:
1. В муку потереть сливочное масло. Перемешать смесь до состояния крошки.
2. Добавить яйцо и соль. Замесить тесто. Если будет слишком жестким, можно налить немного холодной воды. Обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
3. Тем временем очистить и порезать груши, порезать сыр, измельчить орехи.
4. Раскатать тесто и выровнять бока.
5. Выложить на середину груши, сыр и орехи. В конце полить медом.
6. Завернуть бортики и помазать их желтком.
7. Выпекать при температуре 190 градусов 20 минут.
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