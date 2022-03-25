Чиабата – это популярный итальянский хлеб, особенностью которого является хрустящая корочка и воздушная пористая мякоть. Для того чтобы достичь такого результата, хлеб традиционно готовят без замеса. Важно дать ему немного времени, чтобы он подошел. Готовую чиабату часто используют для приготовления сэндвичей и бутербродов, или же едят самостоятельно, как и классический хлеб.

Украинская кондитер и кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале поделилась рецептом итальянского хлеба чиабата без замеса теста, (чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

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Ингредиенты на 4 шт:

вода – 0,5 л

дрожжи сухие – 1 ч. л. (прессованные – 15 г)

соль – 1 ч. л.

масло – 50 мл

мука – 600 г

Способ приготовления:

1. В миску налить теплую воду, добавить соль и дрожжи. Перемешать.

2. Налить масло и насыпать муку. Перемешать тесто лопаткой до однородности. Накрыть крышкой или плёнкой и оставить на 45 минут.

3. Влажными руками завернуть тесто со всех сторон внутрь. Оставить на 45 минут. Повторить процедуру 2 раза с интервалом в 45 минут. После последнего раза можно оставить тесто в холодильнике минимум на 6 часов для того чтобы хлеб имел характерные для него дыры.

4. Присыпать рабочую поверхность мукой, перевернуть миску, чтобы тесто само отлипло от нее. Тесто тоже присыпать мукой. Растянуть тесто руками, формируя прямоугольник. Разделить его на 4 части.

5. Присыпать полотенце мукой. Переложить на него хлеб. На этом этапе придать форму будущей чиабате. Накрыть сверху полотенцем и оставить на 30 минут.

6. Выложить хлеб на пергамент и переложить на разогретый противень. Выпекать 15 минут при температуре 240 градусов и еще 15 минут при температуре 220 градусов.

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