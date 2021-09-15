Взрывной попкорн, как в кино: какую кукурузу можно использовать дома
Попкорн – прекрасное дополнение к любимому фильму. Вкусный попкорн мы привыкли покупать в кинотеатрах – там он как бы какой-то особенный. Но дома его тоже можно приготовить. Получится даже вкуснее.
Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления воздушного карамельного домашнего попкорна.
Карамельный попкорн
Ингредиенты:
Сахар – 225 г
Масло рафинированное – 50 г
Соль – 1 ч.л
Сода – 1 / 4ч.л
Зерна кукурузы для попкорна – 170 г
Способ приготовления:
Сахар в большом сотейнике поставить на средний огонь. Дождаться, пока сахар не начнет таять, осторожно перемешать лопаткой. Кисточкой для выпечки смочить в воде, смазать стенки сотейника, чтобы сахар не кристаллизовался.
Когда весь сахар растает, добавить масло и перемешать. Сразу посолить и добавить соду.
Когда карамель начнет покрываться пузырями – добавить кукурузу.
Накрыть кастрюлю крышкой. Минуты через 2 попкорн начнет взрываться.
Когда взрывы прекратятся, снять кастрюлю с огня и высыпать попкорн в миску.
Какая кукуруза подходит для попкорна
тонкие, но прочные стенки
лакированная поверхность зерна
низкий процент крахмала по сравнению с другими сортами кукурузы
больше жиров и протеинов
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