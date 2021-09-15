Взрывной попкорн, как в кино: какую кукурузу можно использовать дома

Попкорн – прекрасное дополнение к любимому фильму. Вкусный попкорн мы привыкли покупать в кинотеатрах – там он как бы какой-то особенный. Но дома его тоже можно приготовить. Получится даже вкуснее.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления воздушного карамельного домашнего попкорна.

Карамельный попкорн

Ингредиенты:

Сахар – 225 г

Масло рафинированное – 50 г

Соль – 1 ч.л

Сода – 1 / 4ч.л

Зерна кукурузы для попкорна – 170 г

Способ приготовления:

Сахар в большом сотейнике поставить на средний огонь. Дождаться, пока сахар не начнет таять, осторожно перемешать лопаткой. Кисточкой для выпечки смочить в воде, смазать стенки сотейника, чтобы сахар не кристаллизовался. Когда весь сахар растает, добавить масло и перемешать. Сразу посолить и добавить соду. Когда карамель начнет покрываться пузырями – добавить кукурузу. Накрыть кастрюлю крышкой. Минуты через 2 попкорн начнет взрываться. Когда взрывы прекратятся, снять кастрюлю с огня и высыпать попкорн в миску.

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Какая кукуруза подходит для попкорна

тонкие, но прочные стенки

лакированная поверхность зерна

низкий процент крахмала по сравнению с другими сортами кукурузы

больше жиров и протеинов

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