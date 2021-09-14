Яблочная горчица и соус – вкусные приправы на зиму
Большинство хозяек на своей кухне привыкли к некому однообразию: запеченный картофель поливают кетчупом или майонезом, а блины подают с вареньем или медом. Правда, со временем это надоедает и хочется чего-то необычного. Яблочный соус, а тем более яблочная горчица – это довольно оригинальные и чрезвычайно вкусные приправы на зиму.
Редакция FoodOboz поделится простыми рецептами яблочной горчицы и яблочного соуса.
Яблочная горчица
Ингредиенты:
Яблоки – 3 шт
Сухая горчица – 3 ст. л
Белый винный уксус – 3 ст. л
Сахар – 2 ст. л
Гвоздика – 3 шт
Перец в горошке – 3 шт
Соль – 1 ч. л
Способ приготовления:
Яблоки испечь в духовке. После – очистить от кожуры и сердцевины, а мякоть протереть через сито.
Между тем довести уксус до кипения, добавить сахар, соль. Перемешать до полного растворения. Добавить гвоздику и перец.
Яблочное пюре (4 ст. л) смешать с сухой горчицей. Добавить остальное пюре и уксус со специями. Тщательно перемешать.
Поместить в баночку и хранить в холодильнике. Через 3 дня горчица будет готова.
Яблочный соус
Ингредиенты:
Яблоки – 3-4 шт
Сахар песочные – 100 г
Корица (палочка) – 1 ш
Лайм (или лимон) – половина
Вода чистая – сколько понадобится
Способ приготовления:
Очистить яблоки от кожуры и сердцевины. Порезать небольшими кусочками.
Переложить их в кастрюлю. Налить воды так, чтобы она полностью покрыла яблоки. Поставить на огонь. Когда на воде появлятся первые пузырьки –уменьшить огонь до слабого. Добавить палочку корицы, сахарный песок и перемешать. Тушить 15 минут.
Охладить. Поместить всю массу, а также лимонный сок в чашу блендера и хорошо взбить. Переложитьсоус в банки и хранить в холодильнике.
Лучше подавать яблочный соус и яблочную горчицу в качестве приправы к мясу, мясным блюдам и рыбе.
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