Яблочная горчица и соус – вкусные приправы на зиму

Большинство хозяек на своей кухне привыкли к некому однообразию: запеченный картофель поливают кетчупом или майонезом, а блины подают с вареньем или медом. Правда, со временем это надоедает и хочется чего-то необычного. Яблочный соус, а тем более яблочная горчица – это довольно оригинальные и чрезвычайно вкусные приправы на зиму.

Редакция FoodOboz поделится простыми рецептами яблочной горчицы и яблочного соуса.

Яблочная горчица

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт

Сухая горчица – 3 ст. л

Белый винный уксус – 3 ст. л

Сахар – 2 ст. л

Гвоздика – 3 шт

Перец в горошке – 3 шт

Соль – 1 ч. л

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Способ приготовления:

Яблоки испечь в духовке. После – очистить от кожуры и сердцевины, а мякоть протереть через сито. Между тем довести уксус до кипения, добавить сахар, соль. Перемешать до полного растворения. Добавить гвоздику и перец. Яблочное пюре (4 ст. л) смешать с сухой горчицей. Добавить остальное пюре и уксус со специями. Тщательно перемешать. Поместить в баночку и хранить в холодильнике. Через 3 дня горчица будет готова.

Яблочный соус

Ингредиенты:

Яблоки – 3-4 шт

Сахар песочные – 100 г

Корица (палочка) – 1 ш

Лайм (или лимон) – половина

Вода чистая – сколько понадобится

Способ приготовления:

Очистить яблоки от кожуры и сердцевины. Порезать небольшими кусочками. Переложить их в кастрюлю. Налить воды так, чтобы она полностью покрыла яблоки. Поставить на огонь. Когда на воде появлятся первые пузырьки –уменьшить огонь до слабого. Добавить палочку корицы, сахарный песок и перемешать. Тушить 15 минут. Охладить. Поместить всю массу, а также лимонный сок в чашу блендера и хорошо взбить. Переложитьсоус в банки и хранить в холодильнике.

Лучше подавать яблочный соус и яблочную горчицу в качестве приправы к мясу, мясным блюдам и рыбе.

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