Яблочные блины без сахара, похожие на шарлотку: быстрый рецепт вкусного блюда
Необычайно вкусные, питательные и ароматные блины, которые по вкусу очень напоминают шарлотку. Вот что нужно для полноценного завтрака или перекуса перед обедом.
Рецептом этой чудо-блюда поделилась фудблогер с ником tastystories.feed. В Instagram она также рассказала, с этим лучше подать яблочные блинчики.
Ингредиенты
- Яблоки – 2 шт
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 200 мл
- Мука – 100 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Ванильная эссенция – 3 капли
- Корица – ½ ч.л.
Ингредиенты для топпинга
- Кефир – 50 мл
- Банан – 1 шт
- Жареные грецкие орехи – горсть
Способ приготовления
1. Чистим яблочки от кожуры и натираем на большой терке.
2. Добавляем: яйца, молоко, ваниль, муку, разрыхлитель, корицу. Хорошо перемешиваем.
3. На сильно разогретую сковороду добавляем масло.
4. Выкладываем блинчик и накрываем крышкой.
5. Переворачиваем когда все тесто сверху схватится. Жарим еще минутку и снимаем.
6. Делаем топпинг. Кефир с бананом сбиваем блендером. Поливам блин и присыпаем орешками.
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