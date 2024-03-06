Необычайно вкусные, питательные и ароматные блины, которые по вкусу очень напоминают шарлотку. Вот что нужно для полноценного завтрака или перекуса перед обедом.

Рецептом этой чудо-блюда поделилась фудблогер с ником tastystories.feed. В Instagram она также рассказала, с этим лучше подать яблочные блинчики.

Ингредиенты

Яблоки – 2 шт

Яйца – 2 шт

Молоко – 200 мл

Мука – 100 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

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Ванильная эссенция – 3 капли

Корица – ½ ч.л.

Ингредиенты для топпинга

Кефир – 50 мл

Банан – 1 шт

Жареные грецкие орехи – горсть

Способ приготовления

1. Чистим яблочки от кожуры и натираем на большой терке.

2. Добавляем: яйца, молоко, ваниль, муку, разрыхлитель, корицу. Хорошо перемешиваем.

3. На сильно разогретую сковороду добавляем масло.

4. Выкладываем блинчик и накрываем крышкой.

5. Переворачиваем когда все тесто сверху схватится. Жарим еще минутку и снимаем.

6. Делаем топпинг. Кефир с бананом сбиваем блендером. Поливам блин и присыпаем орешками.

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