Яблочные блины без сахара, похожие на шарлотку: быстрый рецепт вкусного блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
174
Яблочные блины без сахара, похожие на шарлотку: быстрый рецепт вкусного блюда

Необычайно вкусные, питательные и ароматные блины, которые по вкусу очень напоминают шарлотку. Вот что нужно для полноценного завтрака или перекуса перед обедом.

Рецептом этой чудо-блюда поделилась фудблогер с ником tastystories.feed. В Instagram она также рассказала, с этим лучше подать яблочные блинчики.

Яблочные блины без сахара, похожие на шарлотку: быстрый рецепт вкусного блюда

Ингредиенты

  • Яблоки – 2 шт
  • Яйца – 2 шт
  • Молоко – 200 мл
  • Мука – 100 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
Видео дня
  • Ванильная эссенция – 3 капли
  • Корица – ½ ч.л.

Ингредиенты для топпинга

  • Кефир – 50 мл
  • Банан – 1 шт
  • Жареные грецкие орехи – горсть

Способ приготовления

1. Чистим яблочки от кожуры и натираем на большой терке.

Яблочные блины без сахара, похожие на шарлотку: быстрый рецепт вкусного блюда

2. Добавляем: яйца, молоко, ваниль, муку, разрыхлитель, корицу. Хорошо перемешиваем.

3. На сильно разогретую сковороду добавляем масло.

Яблочные блины без сахара, похожие на шарлотку: быстрый рецепт вкусного блюда

4. Выкладываем блинчик и накрываем крышкой.

Яблочные блины без сахара, похожие на шарлотку: быстрый рецепт вкусного блюда

5. Переворачиваем когда все тесто сверху схватится. Жарим еще минутку и снимаем.

Яблочные блины без сахара, похожие на шарлотку: быстрый рецепт вкусного блюда

6. Делаем топпинг. Кефир с бананом сбиваем блендером. Поливам блин и присыпаем орешками.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты блинов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты