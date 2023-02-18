Яблочные кольца в тесте за 20 минут: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
405
Яблочные кольца в тесте за 20 минут: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Яблочные кольца – это очень вкусная и простая выпечка из яблок. Их можно приготовить в кляре или из слоеного теста, а также дополнить корицей – получается очень вкусное сочетание.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт яблочных колец из слоеного теста.

Рецепт яблочных колец в тесте

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г
  • яблоки большие – 4 шт
  • яйца – 1 шт
  • сахар – 90 г
  • корица – 10-15 г

Способ приготовления:

Видео дня

1. Яблоки помыть и порезать кольцами толщиной 1,5-2 см, вырезать у них серединку (по желанию кожуру на яблоках можно очистить).

Как приготовить яблочные кольца из теста

2. Слоеное тесто раскатать и порезать полосками шириной 1,5 мм.

3. Яблочные кольца обернуть полосками из теста.

4. Смазать кольца яйцом, после – погрузить в смесь из корицы и сахара. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Вкусные яблочные кольца к чаю

5. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты