Яблочные кольца – это очень вкусная и простая выпечка из яблок. Их можно приготовить в кляре или из слоеного теста, а также дополнить корицей – получается очень вкусное сочетание.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт яблочных колец из слоеного теста.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

яблоки большие – 4 шт

яйца – 1 шт

сахар – 90 г

корица – 10-15 г

Способ приготовления:

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1. Яблоки помыть и порезать кольцами толщиной 1,5-2 см, вырезать у них серединку (по желанию кожуру на яблоках можно очистить).

2. Слоеное тесто раскатать и порезать полосками шириной 1,5 мм.

3. Яблочные кольца обернуть полосками из теста.

4. Смазать кольца яйцом, после – погрузить в смесь из корицы и сахара. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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