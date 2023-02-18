Яблочные кольца в тесте за 20 минут: как приготовить вкусную выпечку к чаю
Яблочные кольца – это очень вкусная и простая выпечка из яблок. Их можно приготовить в кляре или из слоеного теста, а также дополнить корицей – получается очень вкусное сочетание.
В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт яблочных колец из слоеного теста.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- яблоки большие – 4 шт
- яйца – 1 шт
- сахар – 90 г
- корица – 10-15 г
Способ приготовления:
1. Яблоки помыть и порезать кольцами толщиной 1,5-2 см, вырезать у них серединку (по желанию кожуру на яблоках можно очистить).
2. Слоеное тесто раскатать и порезать полосками шириной 1,5 мм.
3. Яблочные кольца обернуть полосками из теста.
4. Смазать кольца яйцом, после – погрузить в смесь из корицы и сахара. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.
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