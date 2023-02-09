Если у вас есть яблоки, и вы не знаете, что из них сделать – приготовьте такие простые оладьи. Для основания в тесто добавляется кефир, поэтому текстура получается очень пышной. Оладьи нужно просто пожарить, а это гораздо быстрее, чем выпекание.

Идея приготовления рыхлых яблочных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

кефир 2,5% – 400 мл

яйца – 3 шт

мука – 250-270 г

сахар – 100-150 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л

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яблоки средние – 4 шт

соль – щепотка

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В посуду просеиваем муку, разрыхлитель, добавляем соль, сахар (сахар регулируем в зависимости на сколько сладкий сорт яблок) и перемешиваем.

2. Вбиваем яйца и добавляем кефир. Перемешиваем до однородности (консистенция густой сметаны).

3. Яблоки очистить от кожуры и натереть на большую терку прямо в тесто, перемешивая каждый раз, чтобы яблоки не потемнели.

4. Жарить на среднем огне в сковороде с маслом (больше или меньше давать масла – регулируйте сами по своему вкусу).

5. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце чтобы убрать лишнее масло.

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