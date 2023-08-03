Яблочный джем с дюшесом и уксусом: делимся двумя вариантами приготовления
Яблочный джем можно добавить в качестве начинки в пирожки, блины или просто есть с хлебом. Такая заготовка очень универсальная и приготовить ее можно совершенно разными способами. Одним из самых интересных вариантов является яблочное варенье с дюшесом. А более классическим является джем с уксусом.
Идея приготовления двух интересных вариантов приготовления яблочного джема опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. В один из них добавляются конфеты дюшеса, а в другой уксус.
Ингредиенты для джема с дюшесом:
- 2,5 кг яблок (очищенных от кожуры и семян)
- 100 мл воды
- 200 г сахара
- 15 шт конфет дюшес
- ванилин (по желанию)
- агар-агар (по желанию)
Способ приготовления:
1. Яблоки положить в кастрюлю, налить воду.
2. Всыпать сахар и поставить варить на небольшом огне.
3. Варим до состояния, когда яблоки разварились в пюре.
4. Добавляем конфеты, перемешиваем.
5. Даем остыть, еще раз провариваем до необходимой густоты и полного растворения конфет. Сахара может быть и больше, если яблоки не очень сладкие, поэтому периодически пробуйте.
6. Можно добавить ванилин или, как загуститель, агар-агар.
7. Получаем джем с легким вкусом конфет.
8. Переливаем в стерильные банки, закрываем крышками.
Ингредиенты для джема с уксусом:
- 2 кг яблок (без семян и кожуры)
- 500 г сахара
- 50 мл воды
- 4 ст.л уксуса
Способ приготовления:
1. Порезанные яблоки засыпать сахаром.
2. Добавить воду и варить на маленьком огне, периодически помешивая, один час.
3. Добавить уксус и варить еще час.
4. Разлить в стерильные банки, закрутить крышкой.
5. Сначала варенье будет жидким, через несколько дней станет очень густым. Идеальная начинка в пирожках или рогаликах.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: