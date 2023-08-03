Яблочный джем с дюшесом и уксусом: делимся двумя вариантами приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Яблочный джем с дюшесом и уксусом: делимся двумя вариантами приготовления

Яблочный джем можно добавить в качестве начинки в пирожки, блины или просто есть с хлебом. Такая заготовка очень универсальная и приготовить ее можно совершенно разными способами. Одним из самых интересных вариантов является яблочное варенье с дюшесом. А более классическим является джем с уксусом.

Идея приготовления двух интересных вариантов приготовления яблочного джема опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. В один из них добавляются конфеты дюшеса, а в другой уксус.

Яблочный джем с дюшесом и уксусом: делимся двумя вариантами приготовления

Ингредиенты для джема с дюшесом:

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  • 2,5 кг яблок (очищенных от кожуры и семян)
  • 100 мл воды
  • 200 г сахара
  • 15 шт конфет дюшес
  • ванилин (по желанию)
  • агар-агар (по желанию)

Способ приготовления:

Яблочный джем с дюшесом и уксусом: делимся двумя вариантами приготовления

1. Яблоки положить в кастрюлю, налить воду.

2. Всыпать сахар и поставить варить на небольшом огне.

3. Варим до состояния, когда яблоки разварились в пюре.

Яблочный джем с дюшесом и уксусом: делимся двумя вариантами приготовления

4. Добавляем конфеты, перемешиваем.

5. Даем остыть, еще раз провариваем до необходимой густоты и полного растворения конфет. Сахара может быть и больше, если яблоки не очень сладкие, поэтому периодически пробуйте.

6. Можно добавить ванилин или, как загуститель, агар-агар.

7. Получаем джем с легким вкусом конфет.

Яблочный джем с дюшесом и уксусом: делимся двумя вариантами приготовления

8. Переливаем в стерильные банки, закрываем крышками.

Ингредиенты для джема с уксусом:

  • 2 кг яблок (без семян и кожуры)
  • 500 г сахара
  • 50 мл воды
  • 4 ст.л уксуса

Способ приготовления:

1. Порезанные яблоки засыпать сахаром.

2. Добавить воду и варить на маленьком огне, периодически помешивая, один час.

Яблочный джем с дюшесом и уксусом: делимся двумя вариантами приготовления

3. Добавить уксус и варить еще час.

4. Разлить в стерильные банки, закрутить крышкой.

5. Сначала варенье будет жидким, через несколько дней станет очень густым. Идеальная начинка в пирожках или рогаликах.

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