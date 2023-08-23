Яблочный крамбл в духовке: как приготовить особый пирог

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
198
Яблочный крамбл в духовке: как приготовить особый пирог

Крамбл – это особый пирог, в основе которого – крошка и много сочной начинки: фруктовой или ягодной. Крошку можно сделать из песочного теста, использовать печенье или даже овсяные хлопья. В любом случае корочка десерта получается очень хрустящей и благодаря начинке просто тает во рту.

Фудблогер Валерия Деменчук ( mrs.demenchuk ) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного крамбла.

Рецепт яблочного крамбла

Ингредиенты:

  • сливочное масло 82,5% – 180 г
  • пшеничная мука – 140 г
  • яблоки – 2 шт
  • сахар – 190 г
  • лимонный сок
  • имбирь молотый
  • корица молотая
Видео дня

Способ приготовления:

1. Охлажденное сливочное масло натереть на крупной терке и смешать с мукой (110 г), сахаром, корицей и имбирем. Должно получиться мягкое и эластичное тесто, которое нужно завернуть в пленку и оставить на 30-40 минут в морозилке.

Как приготовить крамбл с яблоком

2. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, порезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.

3. Добавить сахар (100 г) и муку (30 г). Перемешать и выложить в форму.

Яблочный пирог без теста

4. Охлажденное тесто натереть на крупной терке и выложить на яблоки. Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты