Крамбл – это особый пирог, в основе которого – крошка и много сочной начинки: фруктовой или ягодной. Крошку можно сделать из песочного теста, использовать печенье или даже овсяные хлопья. В любом случае корочка десерта получается очень хрустящей и благодаря начинке просто тает во рту.

Фудблогер Валерия Деменчук ( mrs.demenchuk ) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного крамбла.

Ингредиенты:

сливочное масло 82,5% – 180 г

пшеничная мука – 140 г

яблоки – 2 шт

сахар – 190 г

лимонный сок

имбирь молотый

корица молотая

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Способ приготовления:

1. Охлажденное сливочное масло натереть на крупной терке и смешать с мукой (110 г), сахаром, корицей и имбирем. Должно получиться мягкое и эластичное тесто, которое нужно завернуть в пленку и оставить на 30-40 минут в морозилке.

2. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, порезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.

3. Добавить сахар (100 г) и муку (30 г). Перемешать и выложить в форму.

4. Охлажденное тесто натереть на крупной терке и выложить на яблоки. Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут. Приятного аппетита!

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