Нежный яблочный пирог "Три стакана" без теста: как правильно приготовить выпечку
Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и даже безе.
Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога "Три стакана".
Ингредиенты:
- мука – 1 ст
- манка – 1 ст
- сахар – 1 ст
- яблоки – 1 кг
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- корица, ваниль
- молоко – 100-150 мл
- масло сливочное – 50 г
Способ приготовления:
1. Для начала следует смешать сухие ингредиенты между собой и разделить их на четыре части.
2. Яблоки очистить от сердцевины и натереть на большой терке, поделить массу на три части.
3. На этом этапе собрать пирог. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями: сухую массу и яблочную.
4. Наверх пирога вылить молоко и выложить несколько кусков масла. Шпажкой или ножом сделать несколько проколов в пироге.
5. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 1 час. Приятного аппетита!
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