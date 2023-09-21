Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и даже безе.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога "Три стакана".

Ингредиенты:

мука – 1 ст

манка – 1 ст

сахар – 1 ст

яблоки – 1 кг

разрыхлитель – 1 ч. л.

корица, ваниль

молоко – 100-150 мл

масло сливочное – 50 г

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Способ приготовления:

1. Для начала следует смешать сухие ингредиенты между собой и разделить их на четыре части.

2. Яблоки очистить от сердцевины и натереть на большой терке, поделить массу на три части.

3. На этом этапе собрать пирог. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями: сухую массу и яблочную.

4. Наверх пирога вылить молоко и выложить несколько кусков масла. Шпажкой или ножом сделать несколько проколов в пироге.

5. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 1 час. Приятного аппетита!

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