Нежный яблочный пирог "Три стакана" без теста: как правильно приготовить выпечку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Нежный яблочный пирог 'Три стакана' без теста: как правильно приготовить выпечку

Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и даже безе.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога "Три стакана".

Яблочный пирог ''Три стакана'' без теста и яиц

Ингредиенты:

  • мука – 1 ст
  • манка – 1 ст
  • сахар – 1 ст
  • яблоки – 1 кг
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • корица, ваниль
  • молоко – 100-150 мл
  • масло сливочное – 50 г
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Способ приготовления:

1. Для начала следует смешать сухие ингредиенты между собой и разделить их на четыре части.

2. Яблоки очистить от сердцевины и натереть на большой терке, поделить массу на три части.

Яблочный насыпной пирог

3. На этом этапе собрать пирог. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями: сухую массу и яблочную.

4. Наверх пирога вылить молоко и выложить несколько кусков масла. Шпажкой или ножом сделать несколько проколов в пироге.

Яблочный пирог 3 стакана

5. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 1 час. Приятного аппетита!

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