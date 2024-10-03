Яблочный пирог

Домашние яблочные пироги – лучший осенний десерт, который понравится всем. Стоит отметить, что готовить яблочные пироги можно и без теста, а также делать из них пудинги, желе.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится практически без теста.

Ингредиенты:

яблоки 5-6 шт

3 яйца

мука 70 г

молоко 100 г

масло или масло 30 г

разрыхлитель 1 ч.л

ванильный сахар

корица

кленовый сироп

сахар 70-100 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте миксером или венчиком в пышную пену. Добавьте молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Всыпьте сахар и просеянную муку вместе с разрыхлителем. Добавьте ванильный сахар или корицу, перемешайте.

2. Яблоки по желанию можно очистить от кожуры. Натрите яблоки на тонкие слайсы на терке или нарежьте и выложите их в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом и каждый слой полейте тестом.

3. В конце сверху выложите несколько кусочков масла и присыпьте корицей или ванильным сахаром. Выпекайте при температуре 180 С 35-45 минут.

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