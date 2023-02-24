Яблочный пирог из слоеного теста

Яблочный пирог, как в McDonald's: просто тает во рту
Популярный яблочный пирог, как в McDonald's, очень легко приготовить в домашних условиях. Все, что вам нужно – это слоеное тесто для основания и яблочная начинка. На весь процесс приготовления вы потратите максимум 30 минут.
Фудблогер Татьяна с ником food_by_roschis на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога из слоеного теста.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- яблоки – 2 шт
- сахар – 60 г
- корица – 1 ч. л.
- ваниль – 1 ч. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- сливочное массо – 30 г
- соль щепотка
- кукурузный крахмал – 1 ч. л. + вода – 1 ст. л.
- яйца – 1 шт (для смазывания)
- сахар + корица (для посыпки)
Способ приготовления:
1. Тесто предварительно разморозить.
2. Яблоки почистить от кожуры и сердцевины, порезать кубиками.
3. Обжарить яблоки с сахаром и корицей на сливочном масле.
4. После приготовления добавить к яблокам растворенный в воде крахмал. Перемешать.
5. Тесто порезать в виде полосок, на каждую из них выложить начинку, накрыть второй полоской и закрепить бока.
6. Смазать пирожки яйцом.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
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