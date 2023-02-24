Яблочный пирог, как в McDonald's: просто тает во рту

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Яблочный пирог, как в McDonald's: просто тает во рту

Популярный яблочный пирог, как в McDonald's, очень легко приготовить в домашних условиях. Все, что вам нужно – это слоеное тесто для основания и яблочная начинка. На весь процесс приготовления вы потратите максимум 30 минут.

Фудблогер Татьяна с ником food_by_roschis на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога из слоеного теста.

Рецепт яблочного пирога из слоеного теста

Ингредиенты:

  • слоеное тесто
  • яблоки – 2 шт
  • сахар – 60 г
  • корица – 1 ч. л.
  • ваниль – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 2 ст. л.
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  • сливочное массо – 30 г
  • соль щепотка
  • кукурузный крахмал – 1 ч. л. + вода – 1 ст. л.
  • яйца – 1 шт (для смазывания)
  • сахар + корица (для посыпки)

Способ приготовления:

1. Тесто предварительно разморозить.

2. Яблоки почистить от кожуры и сердцевины, порезать кубиками.

Яблочный пирог из слоеного теста

3. Обжарить яблоки с сахаром и корицей на сливочном масле.

4. После приготовления добавить к яблокам растворенный в воде крахмал. Перемешать.

Яблочный пирог из готового слоеного теста

5. Тесто порезать в виде полосок, на каждую из них выложить начинку, накрыть второй полоской и закрепить бока.

Яблочный пирог, тающий во рту

6. Смазать пирожки яйцом.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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