Главный ингредиент, из-за которого пирог становится калорийным, – это мука. Поэтому для того, чтобы такая выпечка не навредила фигуре – нужно заменить несколько ингредиентов. Для нежности и ароматного вкуса отлично подойдет сметана, а мука – рисовая.

Идея приготовления низкокалорийного яблочного пирога опубликована на странице фудблогера Кристины с ником food_1333 в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки очищенные – 500 г

яйца – 3 шт

молоко – 150 г

мука рисовая – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

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подсластитель – 5 м.л

сметана 20% – 150 г

корица

Способ приготовления:

1. Яблоки очищаем.

2. Нарезаем тонкими слайсами.

3. Для теста все ингредиенты соединяем и добавляем нарезанные яблоки.

4. Перекладываем в форму.

5. Посыпаем корицей.

6. Выпекаем при температуре 170 градусов 45 минут.

7. Даем остыть. Очень вкусный в холодном виде.

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