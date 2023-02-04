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Яблочный пирог, который не навредит фигуре: из чего приготовить
Главный ингредиент, из-за которого пирог становится калорийным, – это мука. Поэтому для того, чтобы такая выпечка не навредила фигуре – нужно заменить несколько ингредиентов. Для нежности и ароматного вкуса отлично подойдет сметана, а мука – рисовая.
Идея приготовления низкокалорийного яблочного пирога опубликована на странице фудблогера Кристины с ником food_1333 в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки очищенные – 500 г
- яйца – 3 шт
- молоко – 150 г
- мука рисовая – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- подсластитель – 5 м.л
- сметана 20% – 150 г
- корица
Способ приготовления:
1. Яблоки очищаем.
2. Нарезаем тонкими слайсами.
3. Для теста все ингредиенты соединяем и добавляем нарезанные яблоки.
4. Перекладываем в форму.
5. Посыпаем корицей.
6. Выпекаем при температуре 170 градусов 45 минут.
7. Даем остыть. Очень вкусный в холодном виде.
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