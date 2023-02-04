Яблочный пирог, который не навредит фигуре: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Яблочный пирог, который не навредит фигуре: из чего приготовить

Главный ингредиент, из-за которого пирог становится калорийным, – это мука. Поэтому для того, чтобы такая выпечка не навредила фигуре – нужно заменить несколько ингредиентов. Для нежности и ароматного вкуса отлично подойдет сметана, а мука – рисовая.

Идея приготовления низкокалорийного яблочного пирога опубликована на странице фудблогера Кристины с ником food_1333 в Instagram.

Яблочный пирог, который не навредит фигуре: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • яблоки очищенные – 500 г
  • яйца – 3 шт
  • молоко – 150 г
  • мука рисовая – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
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  • подсластитель – 5 м.л
  • сметана 20% – 150 г
  • корица

Способ приготовления:

Яблочный пирог, который не навредит фигуре: из чего приготовить

1. Яблоки очищаем.

2. Нарезаем тонкими слайсами.

Яблочный пирог, который не навредит фигуре: из чего приготовить

3. Для теста все ингредиенты соединяем и добавляем нарезанные яблоки.

4. Перекладываем в форму.

Яблочный пирог, который не навредит фигуре: из чего приготовить

5. Посыпаем корицей.

6. Выпекаем при температуре 170 градусов 45 минут.

Яблочный пирог, который не навредит фигуре: из чего приготовить

7. Даем остыть. Очень вкусный в холодном виде.

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