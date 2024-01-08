На уютное семейное чаепитие можно приготовить такой элементарный пирог. В его основе яблоки, а также очень рыхлое и ароматное тесто. Десерт обладает не только очень удачным вкусом и рыхлой текстурой, но и готовится очень элементарно.

Идея приготовления рыхлого яблочного пирога, тающего во рту, опубликована на странице фудблогера Талли Королевой ( tallykoroleva) в Instagram. Готовится значительно проще популярной шарлотки.

Ингредиенты для теста:

2 яйца

200 г сахара

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150-160 г молока

130-140 г масла

10 г разрыхлителя, ванилина

200 г муки

Ингредиенты для начинки:

4-5 мелко нарезанных яблок

горсть изюма

Дополнительно:

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром.

2. Добавить молоко, растительное масло и продолжить взбивать.

3. Не останавливаясь, добавить разрыхлитель, ванилин и муку.

4. Зрительно тесто разделить на две части.

5. Одну из них вылить в форму, застеленную пергаментом.

6. На тесто положить 4-5 мелко порезанных яблока, горсть изюма.

7. Залить оставшимся тестом и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

8. Сверху посыпать сахарной пудрой.

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