Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки

На уютное семейное чаепитие можно приготовить такой элементарный пирог. В его основе яблоки, а также очень рыхлое и ароматное тесто. Десерт обладает не только очень удачным вкусом и рыхлой текстурой, но и готовится очень элементарно.

Идея приготовления рыхлого яблочного пирога, тающего во рту, опубликована на странице фудблогера Талли Королевой ( tallykoroleva) в Instagram. Готовится значительно проще популярной шарлотки.

Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки

Ингредиенты для теста:

  • 2 яйца
  • 200 г сахара
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  • 150-160 г молока
  • 130-140 г масла
  • 10 г разрыхлителя, ванилина
  • 200 г муки

Ингредиенты для начинки:

  • 4-5 мелко нарезанных яблок
  • горсть изюма

Дополнительно:

  • сахарная пудра

Способ приготовления:

Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки

1. Взбить яйца с сахаром.

2. Добавить молоко, растительное масло и продолжить взбивать.

Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки

3. Не останавливаясь, добавить разрыхлитель, ванилин и муку.

4. Зрительно тесто разделить на две части.

Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки

5. Одну из них вылить в форму, застеленную пергаментом.

6. На тесто положить 4-5 мелко порезанных яблока, горсть изюма.

Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки

7. Залить оставшимся тестом и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки

8. Сверху посыпать сахарной пудрой.

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