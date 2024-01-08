Яблочный пирог, который просто тает во рту: проще шарлотки
На уютное семейное чаепитие можно приготовить такой элементарный пирог. В его основе яблоки, а также очень рыхлое и ароматное тесто. Десерт обладает не только очень удачным вкусом и рыхлой текстурой, но и готовится очень элементарно.
Идея приготовления рыхлого яблочного пирога, тающего во рту, опубликована на странице фудблогера Талли Королевой ( tallykoroleva) в Instagram. Готовится значительно проще популярной шарлотки.
Ингредиенты для теста:
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 150-160 г молока
- 130-140 г масла
- 10 г разрыхлителя, ванилина
- 200 г муки
Ингредиенты для начинки:
- 4-5 мелко нарезанных яблок
- горсть изюма
Дополнительно:
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром.
2. Добавить молоко, растительное масло и продолжить взбивать.
3. Не останавливаясь, добавить разрыхлитель, ванилин и муку.
4. Зрительно тесто разделить на две части.
5. Одну из них вылить в форму, застеленную пергаментом.
6. На тесто положить 4-5 мелко порезанных яблока, горсть изюма.
7. Залить оставшимся тестом и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
8. Сверху посыпать сахарной пудрой.
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