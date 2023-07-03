Яблочный пирог "Невидимка": самый простой рецепт ароматного и удачного десерта
Яблочные пироги – элементарная домашняя выпечка, которую можно готовить на основе любого теста. Для того, чтобы блюдо было удачным, нужно придерживаться точных пропорций.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога "Невидимка", который очень быстро готовится и будет идеальным десертом к чаю.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 50 г
- сметана – 1 ст. л.
- молоко – 150 мл
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- яблоки – 700 г
- мука рисовая или пшеничная – 130-140 г
Способ приготовления:
1.Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте.
2. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте на тонкие слайсы, добавьте яблоки в тесто.
3. Форму смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями или манкой и вылейте туда тесто.
4. Выпекайте 30-35 минут при 175 С.
Когда остынет присыпьте сахарной пудрой и можно есть!
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