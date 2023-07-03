Яблочный пирог "Невидимка": самый простой рецепт ароматного и удачного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Яблочные пироги – элементарная домашняя выпечка, которую можно готовить на основе любого теста. Для того, чтобы блюдо было удачным, нужно придерживаться точных пропорций. 

Домашний яблочный пирог

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога "Невидимка", который очень быстро готовится и будет идеальным десертом к чаю. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт. 
  • сахар – 50 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • молоко – 150 мл
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • яблоки – 700 г
  • мука рисовая или пшеничная – 130-140 г

Способ приготовления:

1.Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте. 

Тесто для пирога

2. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте на тонкие слайсы, добавьте яблоки в тесто.

Яблоки для пирога

3. Форму смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями или манкой и вылейте туда тесто.

4. Выпекайте 30-35 минут при 175 С.

Вкусный яблочный пирог

Когда остынет присыпьте сахарной пудрой и можно есть! 

Яблочный пирог ''Невидимка''

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