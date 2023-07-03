Яблочный пирог ''Невидимка''

Яблочные пироги – элементарная домашняя выпечка, которую можно готовить на основе любого теста. Для того, чтобы блюдо было удачным, нужно придерживаться точных пропорций.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного яблочного пирога "Невидимка", который очень быстро готовится и будет идеальным десертом к чаю.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 50 г

сметана – 1 ст. л.

молоко – 150 мл

разрыхлитель – 1 ч. л.

яблоки – 700 г

мука рисовая или пшеничная – 130-140 г

Способ приготовления:

1.Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте.

2. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте на тонкие слайсы, добавьте яблоки в тесто.

3. Форму смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями или манкой и вылейте туда тесто.

4. Выпекайте 30-35 минут при 175 С.

Когда остынет присыпьте сахарной пудрой и можно есть!

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