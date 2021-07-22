Яблочный пирог по рецепту Лизы Глинской
Шарлотка – вкусный, такой ароматный пирог со вкусом детства, который готовится элементарно, но при этом вы получаете вкуснейшее угощение к чаю. К тому же – он абсолютно легкий и полезный, так как главный ингредиент – яблоки.
Судья "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась в с воем YouTube-канале легким рецептом необычной яблочной шарлотки, которая готовится очень легко, но имеет потрясающий вкус и воздушную структуру. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Ингредиенты:
яблоки – 6-7 шт.
корица – 1/3 ч. л.
мука – 130 г
сахар к белкам – 100 г
сахар к желткам – 60 г
желтки – 100 г
белки – 150 г
сливочное масло – 30 г
ванильный сахар – щепотка
Для декора:
сахарная пудра – 50 г
Способ приготовления:
Помойте яблоки, почистите и нарежьте 4 из 6 крупным кубиком, а 2 оставшихся для декора также чистим и режим, но уже пластинками.
Бисквит для шарлотки: смешайте желтки с сахаром до максимальной плотности – это около 10 минут. Перелейте получившуюся смесь в отдельную миску.
Начните взбивать белки, когда появится пена – порционно добавляйте сахар, продолжая вбивать до устойчивых пиков.
Растопите сливочное масло, добавьте его в миску со взбитыми желтками, перемешайте очень аккуратно, добавьте ванильный сахар и взбитые белки, перемешайте так, что не потерять воздушность.
Возьмите сито и обязательно через него добавляйте муку, очень аккуратно перемешивайте, затем в тесто добавьте яблоки и еще раз перемешайте.
Форму застелите пергаментом, обязательно смажьте сливочным маслом и выложите тесто.
На верх красиво выложите яблочные дольки, можно присыпать немного корицей.
Отправьте в разогретую духовку на 50-60 минут при 180 С. Обязательно на 30 минуте готовки накройте пирог сверху фольгой, чтобы яблоки не сгорели, а за 10 минут до окончания – снимите фольгу, чтобы яблоки красиво зарумянились.
Готовый пирог должен полностью остыть, затем – снимите форму, присыпьте сахарной пудрой и можно подавать.
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