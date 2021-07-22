Яблочный пирог по рецепту Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя шарлотка

Шарлотка – вкусный, такой ароматный пирог со вкусом детства, который готовится элементарно, но при этом вы получаете вкуснейшее угощение к чаю. К тому же – он абсолютно легкий и полезный, так как главный ингредиент – яблоки.

Судья "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась в с воем YouTube-канале легким рецептом необычной яблочной шарлотки, которая готовится очень легко, но имеет потрясающий вкус и воздушную структуру. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

  • яблоки – 6-7 шт.

  • корица – 1/3 ч. л.

  • мука – 130 г

  • сахар к белкам – 100 г

  • сахар к желткам – 60 г

  • желтки – 100 г

  • белки – 150 г

  • сливочное масло – 30 г

  • ванильный сахар – щепотка

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Для декора:

  • сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

  1. Помойте яблоки, почистите и нарежьте 4 из 6 крупным кубиком, а 2 оставшихся для декора также чистим и режим, но уже пластинками.

  2. Бисквит для шарлотки: смешайте желтки с сахаром до максимальной плотности – это около 10 минут. Перелейте получившуюся смесь в отдельную миску.

  3. Начните взбивать белки, когда появится пена – порционно добавляйте сахар, продолжая вбивать до устойчивых пиков.

  4. Растопите сливочное масло, добавьте его в миску со взбитыми желтками, перемешайте очень аккуратно, добавьте ванильный сахар и взбитые белки, перемешайте так, что не потерять воздушность.

  5. Возьмите сито и обязательно через него добавляйте муку, очень аккуратно перемешивайте, затем в тесто добавьте яблоки и еще раз перемешайте.

  6. Форму застелите пергаментом, обязательно смажьте сливочным маслом и выложите тесто.

  7. На верх красиво выложите яблочные дольки, можно присыпать немного корицей.

  8. Отправьте в разогретую духовку на 50-60 минут при 180 С. Обязательно на 30 минуте готовки накройте пирог сверху фольгой, чтобы яблоки не сгорели, а за 10 минут до окончания – снимите фольгу, чтобы яблоки красиво зарумянились.

  9. Готовый пирог должен полностью остыть, затем – снимите форму, присыпьте сахарной пудрой и можно подавать.

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