Яблочный пирог по рецепту Лизы Глинской

Шарлотка – вкусный, такой ароматный пирог со вкусом детства, который готовится элементарно, но при этом вы получаете вкуснейшее угощение к чаю. К тому же – он абсолютно легкий и полезный, так как главный ингредиент – яблоки.

Судья "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась в с воем YouTube-канале легким рецептом необычной яблочной шарлотки, которая готовится очень легко, но имеет потрясающий вкус и воздушную структуру. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

яблоки – 6-7 шт.

корица – 1/3 ч. л.

мука – 130 г

сахар к белкам – 100 г

сахар к желткам – 60 г

желтки – 100 г

белки – 150 г

сливочное масло – 30 г

ванильный сахар – щепотка

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Для декора:

сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

Помойте яблоки, почистите и нарежьте 4 из 6 крупным кубиком, а 2 оставшихся для декора также чистим и режим, но уже пластинками. Бисквит для шарлотки: смешайте желтки с сахаром до максимальной плотности – это около 10 минут. Перелейте получившуюся смесь в отдельную миску. Начните взбивать белки, когда появится пена – порционно добавляйте сахар, продолжая вбивать до устойчивых пиков. Растопите сливочное масло, добавьте его в миску со взбитыми желтками, перемешайте очень аккуратно, добавьте ванильный сахар и взбитые белки, перемешайте так, что не потерять воздушность. Возьмите сито и обязательно через него добавляйте муку, очень аккуратно перемешивайте, затем в тесто добавьте яблоки и еще раз перемешайте. Форму застелите пергаментом, обязательно смажьте сливочным маслом и выложите тесто. На верх красиво выложите яблочные дольки, можно присыпать немного корицей. Отправьте в разогретую духовку на 50-60 минут при 180 С. Обязательно на 30 минуте готовки накройте пирог сверху фольгой, чтобы яблоки не сгорели, а за 10 минут до окончания – снимите фольгу, чтобы яблоки красиво зарумянились. Готовый пирог должен полностью остыть, затем – снимите форму, присыпьте сахарной пудрой и можно подавать.

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