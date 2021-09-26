Яблочный пирог – популярные рецепты и секреты приготовления

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Яблочный пирог – популярные рецепты и секреты приготовления

Что может быть вкуснее домашнего яблочного пирога? Ответить трудно. Кроме того, что он получается очень вкусным и нежным, особенность этого десерта заключается еще в том, что яблоки входящие в его состав и которые являются основным ингредиентом, можно приобрести в любое время года. К тому же, не обязательно иметь какой-то особый талант, чтобы испечь яблочный пирог – его сможет приготовить даже неопытная хозяйка.

Редакция FoodOboz поделится рецептами и раскроет секретами приготовления вкусного яблочного пирога.

Яблочный пирог классический

Ингредиенты для теста:

  • Яйца – 2 шт

  • Сметана – 2 ст. л

  • Сливочное масло – 150 г

  • Мука – 350 гр

  • Ванильный сахар – 10 г

  • Сахар – 70 г

  • Соль – щепотка

  • Разрыхлитель – 10 г

Для начинки:

  • Яблоки – 1 кг

  • Сахар – 2 ст. л

  • Сливочное масло – 50 г

  • Корица – 1/3 ч. л

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке, добавить сахар, корицу и сливочное масло. Варить на умеренном огне 20-30 минут до мягкости.

  2. Для того, чтобы приготовить тесто нужно взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром, добавить сметану и мягкое сливочное масло. Муку смешать с разрыхлителем. Постепенно добавлять смесь и замешивать тесто.

  3. Тесто разделить на 2 равные части. Каждую раскатать на пергаменте или коврике, подсыпая муку при необходимости. Выпекать при температуре 200 градусов 10-12 минут.

  4. Готовые коржи разрезать пополам и осторожно подрезать края.

  5. Остывшие коржи смазать слегка теплой или уже полностью остыло яблочной пастой. Из обрезков сделать крошку и посыпать пирог сверху. Оставить пропитаться минимум на 2 часа.

Подавать с молоком, чаем или кофе.

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Яблочный пирог классический

Слоеный пирог с яблоками и сыром

ингредиенты:

  • Яблоки – 2-3 шт

  • Сливочное масло – 1 ст. л

  • Сахар – 2 ст. л

  • Желток – 1 шт

  • Панировочные сухари

  • Готовое слоеное тесто

  • Твердый молочный сыр

Способ приготовления:

  1. Помыть яблоки и очистить их от сердцевины. Порезать кубиками и отправить на сковородку.

  2. Добавить сливочное масло, посыпать сахаром и щепоткой соли. Смешать с панировочными сухарями и хорошо перемешать.

  3. Раскатать тесто, выложить слоями яблоки и сыр.

  4. Слепить края теста, или накрыть сверху еще одним слоем теста. Смазать поверхность желтком.

  5. Выпекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Слоеный пирог с яблоками и сыром

Секреты яблочного пирога:

  • Самое главное – это хорошо взбить яйца с сахаром, ведь от этого зависит то, насколько пирог получится воздушным и легким.

  • Перед выпеканием духовку следует прогреть, а пирог выпекать при температуре 180-200 градусов и не выше.

  • В процессе выпекания не рекомендуется открывать дверцу духовки хотя бы первые 20 минут.

  • Дно и бока формы необходимо смазать сливочным или растительным маслом.

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