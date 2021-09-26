Яблочный пирог – популярные рецепты и секреты приготовления
Что может быть вкуснее домашнего яблочного пирога? Ответить трудно. Кроме того, что он получается очень вкусным и нежным, особенность этого десерта заключается еще в том, что яблоки входящие в его состав и которые являются основным ингредиентом, можно приобрести в любое время года. К тому же, не обязательно иметь какой-то особый талант, чтобы испечь яблочный пирог – его сможет приготовить даже неопытная хозяйка.
Редакция FoodOboz поделится рецептами и раскроет секретами приготовления вкусного яблочного пирога.
Яблочный пирог классический
Ингредиенты для теста:
Яйца – 2 шт
Сметана – 2 ст. л
Сливочное масло – 150 г
Мука – 350 гр
Ванильный сахар – 10 г
Сахар – 70 г
Соль – щепотка
Разрыхлитель – 10 г
Для начинки:
Яблоки – 1 кг
Сахар – 2 ст. л
Сливочное масло – 50 г
Корица – 1/3 ч. л
Способ приготовления:
Яблоки очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке, добавить сахар, корицу и сливочное масло. Варить на умеренном огне 20-30 минут до мягкости.
Для того, чтобы приготовить тесто нужно взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром, добавить сметану и мягкое сливочное масло. Муку смешать с разрыхлителем. Постепенно добавлять смесь и замешивать тесто.
Тесто разделить на 2 равные части. Каждую раскатать на пергаменте или коврике, подсыпая муку при необходимости. Выпекать при температуре 200 градусов 10-12 минут.
Готовые коржи разрезать пополам и осторожно подрезать края.
Остывшие коржи смазать слегка теплой или уже полностью остыло яблочной пастой. Из обрезков сделать крошку и посыпать пирог сверху. Оставить пропитаться минимум на 2 часа.
Подавать с молоком, чаем или кофе.
Слоеный пирог с яблоками и сыром
ингредиенты:
Яблоки – 2-3 шт
Сливочное масло – 1 ст. л
Сахар – 2 ст. л
Желток – 1 шт
Панировочные сухари
Готовое слоеное тесто
Твердый молочный сыр
Способ приготовления:
Помыть яблоки и очистить их от сердцевины. Порезать кубиками и отправить на сковородку.
Добавить сливочное масло, посыпать сахаром и щепоткой соли. Смешать с панировочными сухарями и хорошо перемешать.
Раскатать тесто, выложить слоями яблоки и сыр.
Слепить края теста, или накрыть сверху еще одним слоем теста. Смазать поверхность желтком.
Выпекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
Секреты яблочного пирога:
Самое главное – это хорошо взбить яйца с сахаром, ведь от этого зависит то, насколько пирог получится воздушным и легким.
Перед выпеканием духовку следует прогреть, а пирог выпекать при температуре 180-200 градусов и не выше.
В процессе выпекания не рекомендуется открывать дверцу духовки хотя бы первые 20 минут.
Дно и бока формы необходимо смазать сливочным или растительным маслом.
Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: