Яблочный пирог – популярные рецепты и секреты приготовления

Что может быть вкуснее домашнего яблочного пирога? Ответить трудно. Кроме того, что он получается очень вкусным и нежным, особенность этого десерта заключается еще в том, что яблоки входящие в его состав и которые являются основным ингредиентом, можно приобрести в любое время года. К тому же, не обязательно иметь какой-то особый талант, чтобы испечь яблочный пирог – его сможет приготовить даже неопытная хозяйка.

Редакция FoodOboz поделится рецептами и раскроет секретами приготовления вкусного яблочного пирога.

Яблочный пирог классический

Ингредиенты для теста:

Яйца – 2 шт

Сметана – 2 ст. л

Сливочное масло – 150 г

Мука – 350 гр

Ванильный сахар – 10 г

Сахар – 70 г

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 10 г

Для начинки:

Яблоки – 1 кг

Сахар – 2 ст. л

Сливочное масло – 50 г

Корица – 1/3 ч. л

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке, добавить сахар, корицу и сливочное масло. Варить на умеренном огне 20-30 минут до мягкости. Для того, чтобы приготовить тесто нужно взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром, добавить сметану и мягкое сливочное масло. Муку смешать с разрыхлителем. Постепенно добавлять смесь и замешивать тесто. Тесто разделить на 2 равные части. Каждую раскатать на пергаменте или коврике, подсыпая муку при необходимости. Выпекать при температуре 200 градусов 10-12 минут. Готовые коржи разрезать пополам и осторожно подрезать края. Остывшие коржи смазать слегка теплой или уже полностью остыло яблочной пастой. Из обрезков сделать крошку и посыпать пирог сверху. Оставить пропитаться минимум на 2 часа.

Подавать с молоком, чаем или кофе.

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Слоеный пирог с яблоками и сыром

ингредиенты:

Яблоки – 2-3 шт

Сливочное масло – 1 ст. л

Сахар – 2 ст. л

Желток – 1 шт

Панировочные сухари

Готовое слоеное тесто

Твердый молочный сыр

Способ приготовления:

Помыть яблоки и очистить их от сердцевины. Порезать кубиками и отправить на сковородку. Добавить сливочное масло, посыпать сахаром и щепоткой соли. Смешать с панировочными сухарями и хорошо перемешать. Раскатать тесто, выложить слоями яблоки и сыр. Слепить края теста, или накрыть сверху еще одним слоем теста. Смазать поверхность желтком. Выпекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Секреты яблочного пирога:

Самое главное – это хорошо взбить яйца с сахаром, ведь от этого зависит то, насколько пирог получится воздушным и легким.

Перед выпеканием духовку следует прогреть, а пирог выпекать при температуре 180-200 градусов и не выше.

В процессе выпекания не рекомендуется открывать дверцу духовки хотя бы первые 20 минут.

Дно и бока формы необходимо смазать сливочным или растительным маслом.

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