Яблочный пирог "Три стакана", который просто тает во рту: без яиц и теста
Яблочный пирог – самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и даже безе.
Фудблогер Мария Лисица (masha_lisitsia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога "Три стакана". Особенность такой выпечки в том, что готовится пирог без замешивания теста, а потому довольно быстро. Блюдо получается очень нежным и прямо-таки тает во рту.
Ингредиенты:
- манная крупа – 1 ст.
- сахар – 1 ст.
- мука – 1 ст.
- ванилин/ванильный сахар
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- сливочное масло – 60-80 г
- яблоки – 7-8 шт.
- корица
Способ приготовления:
1. Смешать все сухие ингредиенты и разделить на 4 части.
2. Натереть яблоки на терке и разделить массу на 4 части.
3. Дно формы застелить пергаментом и смазать его сливочным маслом. Выкладывать пирог так: сухие ингредиенты, яблоки, корица. Выкладывать слои поочередно, пока не закончатся ингредиенты, в то же время последний слой должен быть сухим.
4. Сверху натереть сливочное масло.
5. Выпекать при температуре 180 °С 50 минут.
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