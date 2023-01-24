Яблочный пирог – самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и даже безе.

Фудблогер Мария Лисица (masha_lisitsia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога "Три стакана". Особенность такой выпечки в том, что готовится пирог без замешивания теста, а потому довольно быстро. Блюдо получается очень нежным и прямо-таки тает во рту.

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Ингредиенты:

манная крупа – 1 ст.

сахар – 1 ст.

мука – 1 ст.

ванилин/ванильный сахар

разрыхлитель – 2 ч. л.

сливочное масло – 60-80 г

яблоки – 7-8 шт.

корица

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты и разделить на 4 части.

2. Натереть яблоки на терке и разделить массу на 4 части.

3. Дно формы застелить пергаментом и смазать его сливочным маслом. Выкладывать пирог так: сухие ингредиенты, яблоки, корица. Выкладывать слои поочередно, пока не закончатся ингредиенты, в то же время последний слой должен быть сухим.

4. Сверху натереть сливочное масло.

5. Выпекать при температуре 180 °С 50 минут.

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