Рулет с яблоками – это, пожалуй, один из самых простых вариантов выпечки. Справиться с ним по силам каждой хозяйке, а для его приготовления не нужно использовать сложные или дорогие ингредиенты.

Всего несколько минут и на столе уже появляется вкусная выпечка к утреннему чаю, которая наполнит кухню невероятным ароматом. Рецептом рулета с яблоками в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил.

Ингредиенты для теста

Яйца – 4 шт

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Сахар – 120 гр

Ванильный ароматизатор – 2-3 капли

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука – 120 гр

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 500 гр

Способ приготовления

1. Сначала делаем начинку. Яблоки моем, чистим и натираем на терке. Должно получиться около 500 грамм.

2. Яйца, сахар и ванильный ароматизатор (можно заменить ванильным сахаром) взбиваем миксером пока не образуется однородная масса.

3. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешиваем лопаткой движениями сверху вниз.

4. Противень застилаем пергаментом и выкладываем на него слой яблок.

5. Выливаем тесто на яблоки и разравниваем слой.

6. Разогреваем духовку до 175 градусов и отправляем туда противень на 15 минут.

7. Вынимаем пирог из духовки, переворачиваем и отделяем яблоки от пергамента.

8. Скручиваем в плотный рулет и даем полностью остыть.

9. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой.

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