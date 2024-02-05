Нежнейший яблочный рулет: быстрый десерт к чаю
Рулет с яблоками – это, пожалуй, один из самых простых вариантов выпечки. Справиться с ним по силам каждой хозяйке, а для его приготовления не нужно использовать сложные или дорогие ингредиенты.
Всего несколько минут и на столе уже появляется вкусная выпечка к утреннему чаю, которая наполнит кухню невероятным ароматом. Рецептом рулета с яблоками в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 120 гр
- Ванильный ароматизатор – 2-3 капли
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука – 120 гр
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 500 гр
Способ приготовления
1. Сначала делаем начинку. Яблоки моем, чистим и натираем на терке. Должно получиться около 500 грамм.
2. Яйца, сахар и ванильный ароматизатор (можно заменить ванильным сахаром) взбиваем миксером пока не образуется однородная масса.
3. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешиваем лопаткой движениями сверху вниз.
4. Противень застилаем пергаментом и выкладываем на него слой яблок.
5. Выливаем тесто на яблоки и разравниваем слой.
6. Разогреваем духовку до 175 градусов и отправляем туда противень на 15 минут.
7. Вынимаем пирог из духовки, переворачиваем и отделяем яблоки от пергамента.
8. Скручиваем в плотный рулет и даем полностью остыть.
9. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой.
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