Яблочный уксус: что нужно знать, чтобы себе не навредить
А давайте еще раз про яблочный уксус!
Итак, яблочный уксус – это в первую очередь уксус, а во вторую очередь – яблочный. Не смотря на название, яблочный уксус состоит из уксусной кислоты, а не из яблочной.
Уксусная кислота образуется при сбраживании углеводов в условиях доступа кислорода воздуха – именно так производят любые фруктовые уксусы.
Яблочная кислота производится путем реакций со сложными названиями из вещества со сложным названием – малеинового ангидрида. Ну либо же "достаётся" из фруктов. В яблоках около 0,6% яблочной кислоты, по массе. Ровно столько и переходит в конечный продукт, уксус. Вся остальная "крепость" (напоминаю, 6%) – это уксусная кислота.
Яблочная кислота – это антиоксидант, диуретик, вещество, стимулирующее усвоение некоторых микронутриентов, участвует в цикле Кребса и прочие плюшки.
Уксусная кислота – консервант, а в нашем организме образуется как побочный продукт метаболизма алкоголя и углеводов. В большом количестве (не суть, поступая с пищей или образуясь внутри нас) может провоцировать отечность и проблемы с самочувствием.
И всех остальных фруктовых уксусов все вышесказанное также касается. Лучший "фруктовый уксус" - это лимонный сок. Количество кислот в нем 5-6%, из которых около 80-90% - это лимонная кислота. Лимонная кислота - это антиоксидант, диуретик, вещество, стимулирующее усвоение некоторых микронутриентов, участвует в цикле Кребса и прочие плюшки.
Когда под рукой нет лимонного сока, а он очень нужен, можно просто развести 5 грамм (чайную ложку) лимонной кислоты в 100 мл воды.
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