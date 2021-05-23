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Мария Колповская
Мария Колповская
Эксперт в области ЗОЖ Все статьи автора

Яблоки могут быть опасны: как не отравиться фруктом

3.8т
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Как отравиться яблоками

Думаю, многие из нас с детства слышали: "яблочные семена содержат очень много йода" или "съедайте в день по 5-6 яблочных семян и покроете суточную потребность в йоде". Подобной информацией пестрит весь Интернет, включая относительно весомые сайты, околомедицинские брошюрки и статьи лидеров мнений. Но соответствует ли она действительности?

Для начала, давайте с вами подсчитаем. Суточная потребность в йоде для взрослого человека – 150 мкг, а 17-18 яблочных семечек весят около 1 грамма… Выходит, если 5-6 семян покрывают суточную потребность, то 100 грамм семян должны содержать около 45 000 мкг этого микроэлемента. Для сравнения, 100 грамм сушеной ламинарии (суперфуд по йоду) содержит менее 10 000 мкг. В мякоти же яблока содержится около 2 мкг йода на 100 грамм… У вас не возникли сомнения в истинности утверждения "семена яблок – источник йода"?

Попробуем копнуть чуть глубже… Встречали ли вы когда-либо исследования, касательно столь необычного химического состава семечек яблони? Смею предположить, что нет. Хотя бы потому, что научные исследования данный постулат не подтверждают (1). Яблочные семечки – хороший источник железа и цинка, но вот йода в них нет…

Откуда же растут ноги данного мифа? Я думаю, все дело в специфическом аромате и привкусе семян. Он и правда отдаленно напоминает йод… Вот только связан совершенно с другим веществом, а именно – с амигдалином. Амигдалин еще называют "витамином В17" и приписывают ему массу целительных свойств, включая антираковые. Но на деле это – токсичный компонент, цианогенный гликозид, который в нашей пищеварительной системе с легкостью превращается в синильную кислоту. В 100 граммах яблочных семян содержится от 100 до 400 мг амигдалина, а его острая токсичность для человека оценивается на уровне 0,5-3,5 мг на каждый 1 кг веса тела (2)… Другими словами, вы можете серьезно отравиться, тщательно разжевав и съев 150 яблочных семян… такая себе "доза самоубийцы" получается. Почему же многие из нас в течении жизни ели несколько килограмм яблок за раз, с косточками, но отравление не наблюдали? Природа мудра – цельные, не разжёванные семена в пищеварительной системе не усваиваются и выходят в неизменном виде с каловыми массами…

  • И хоть содержание амигдалина ограничивает употребление яблочных семян в качестве кормовой добавки в животноводстве (к счастью, делать из них БАД для людей тоже пока не додумались), они могут использоваться для получения жирного масла, растительного протеина, клетчатки.

  • Основные компоненты масла яблочных семян – линолевая и олеиновая кислоты (основные компоненты подсолнечного и оливкового масла). Оно используется, в основном, в косметологии в качестве смягчающего и заживляющего средства.

  • Протеин яблочных семян состоит, в основном, из глутаминовой кислоты и "хромает" про цистеину, тирозину и метионину. Тем не менее, ведутся исследования касательно возможности использования изолированного протеина яблочных семян в качестве кормовой добавки для животных.

  • Это особенно актуально для Китая, производящего огромные количества продуктов переработки яблок и, как следствие – жмыха (идет на производство пектина) и косточек (ну не выбрасывать же!)

  • А вот человеку лучше данный "побочный продукт" не использовать в пищу, как минимум – целенаправленно, а йод получать из морепродуктов, морской рыбы и водорослей…

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Автор
Мария Колповская Мария Колповская
Место
Украина
Тег
фрукт
Источник
Источник: Facebook Марии Колповской
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