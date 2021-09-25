Яблоки в творожном тесте: нереально вкусные пирожки
Друзья, вы должны это попробовать. Это нереально вкусно. Яблочный сезон в самом разгаре, пришло время яблочных десертов.
Какие же они нежные, ароматные, вкусненькие - "Яблоки в творожном тесте". Уверяю, попробовав один такой пирожочек, вы уже не остановитесь.
Готовьте и делитесь впечатлениями. Очень жду.
Яблоки в творожном тесте
Ингредиенты:
300 г творога (жирность 5%)
200 г муки (10 ст. л.)
200 г сливочного масла (холодного)
8 г разрыхлителя (1 ч. л.)
щепотка соли
Начинка:
6 яблок (средних)
50 г сахара (2,5 ст. л. без горки)
8 г корицы (1 ч. л.)
Для декора:
сахарная пудра
Технология приготовления:
Соедините муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
Нарежьте небольшим кубиком масло и добавьте к муке. Перемешайте все до состояния крошки.
Добавьте творог и замесите тесто.
Сделайте лепешку толщиной 2 см и оберните ее пищевой пленкой.
Отправьте тесто в холодильник минимум на 1 час.
Очистите яблоки от кожуры и семечек, разрежьте на 4 части.
Соедините сахар с корицей. Обваляйте в нем четвертинки и переложите в миску.
Подпылите стол мукой и раскатайте 1/4 часть теста, толщиной 0,5 см.
Вырежьте стаканом или формочкой круги диаметром 8 см. Чуть подкатайте тесто скалкой, чтобы сделать овал.
Положите по центру четвертинку яблока и заверните в тесто. Должны получиться "лодочки". Выложите их на противень с пергаментом.
Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке, с конвекцией (обдувом) 18-20 минут.
Теплое печенье обваляйте в сахарной пудре. Пудра превратится в тонкую вкусную корочку.
Готово! Приятного аппетита.
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