Яблоки в творожном тесте: нереально вкусные пирожки

Друзья, вы должны это попробовать. Это нереально вкусно. Яблочный сезон в самом разгаре, пришло время яблочных десертов.

Какие же они нежные, ароматные, вкусненькие - "Яблоки в творожном тесте". Уверяю, попробовав один такой пирожочек, вы уже не остановитесь.

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Готовьте и делитесь впечатлениями. Очень жду.⁣

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Яблоки в творожном тесте⁣

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Ингредиенты:⁣

300 г творога (жирность 5%)⁣

200 г муки (10 ст. л.)⁣

200 г сливочного масла (холодного)⁣

8 г разрыхлителя (1 ч. л.)⁣

щепотка соли⁣

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Начинка:⁣

6 яблок (средних)⁣

50 г сахара (2,5 ст. л. без горки)⁣

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8 г корицы (1 ч. л.)⁣

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Для декора:⁣

сахарная пудра ⁣

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Технология приготовления:⁣

Соедините муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.⁣

Нарежьте небольшим кубиком масло и добавьте к муке. Перемешайте все до состояния крошки.⁣

Добавьте творог и замесите тесто. ⁣

Сделайте лепешку толщиной 2 см и оберните ее пищевой пленкой.⁣

Отправьте тесто в холодильник минимум на 1 час. ⁣

Очистите яблоки от кожуры и семечек, разрежьте на 4 части.⁣

Соедините сахар с корицей. Обваляйте в нем четвертинки и переложите в миску. ⁣

Подпылите стол мукой и раскатайте 1/4 часть теста, толщиной 0,5 см. ⁣

Вырежьте стаканом или формочкой круги диаметром 8 см. Чуть подкатайте тесто скалкой, чтобы сделать овал. ⁣

Положите по центру четвертинку яблока и заверните в тесто. Должны получиться "лодочки". Выложите их на противень с пергаментом.⁣

Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке, с конвекцией (обдувом) 18-20 минут.⁣

Теплое печенье обваляйте в сахарной пудре. Пудра превратится в тонкую вкусную корочку.⁣

Готово! Приятного аппетита.

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