Ягодный чизкейк без муки: как по-новому приготовить вкусный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт ягодного чизкейка

Один из самых нежных, вкусных, легких десертов – чизкейк. Готовить их можно с ягодами, сгущенным молоком, соленой карамелью, орехами. Для основы можно использовать сыр "Филадельфию" и обычный творог. 

Как приготовить вкусный чизкейк

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного чизкейка с ягодами, который готовится без муки. 

Рецепт чизкейка
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Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 500 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 100 г
  • крахмал – 60 г
  • мед или сахар – 100 г
  • манка или масло 

Способ приготовления:

1. В творог добавьте яйца, сметану, крахмал, мед и хорошо взбейте погружным блендером. 

Творог для чизкейка

2. Смажьте форму маслом, присыпьте манкой, вылейте тесто, сверху можно добавить ягоды. 

Нежный сливочный чизкейк

3. Выпекайте при 180 С 50 минут. 

Ягодный чизкейк

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