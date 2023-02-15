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Ягодный чизкейк без муки: как по-новому приготовить вкусный десерт
Один из самых нежных, вкусных, легких десертов – чизкейк. Готовить их можно с ягодами, сгущенным молоком, соленой карамелью, орехами. Для основы можно использовать сыр "Филадельфию" и обычный творог.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного чизкейка с ягодами, который готовится без муки.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 500 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 100 г
- крахмал – 60 г
- мед или сахар – 100 г
- манка или масло
Способ приготовления:
1. В творог добавьте яйца, сметану, крахмал, мед и хорошо взбейте погружным блендером.
2. Смажьте форму маслом, присыпьте манкой, вылейте тесто, сверху можно добавить ягоды.
3. Выпекайте при 180 С 50 минут.
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