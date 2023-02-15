Один из самых нежных, вкусных, легких десертов – чизкейк. Готовить их можно с ягодами, сгущенным молоком, соленой карамелью, орехами. Для основы можно использовать сыр "Филадельфию" и обычный творог.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного чизкейка с ягодами, который готовится без муки.

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Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г

яйца – 3 шт.

сметана – 100 г

крахмал – 60 г

мед или сахар – 100 г

манка или масло

Способ приготовления:

1. В творог добавьте яйца, сметану, крахмал, мед и хорошо взбейте погружным блендером.

2. Смажьте форму маслом, присыпьте манкой, вылейте тесто, сверху можно добавить ягоды.

3. Выпекайте при 180 С 50 минут.

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