Ягодный крамбл без муки и сахара: рецепт Татьяны Литвиновой

Лучшего времени для приготовления ягодных, фруктовых пирогов, тортов, вкуснейших десертов и охлаждающий напитком, чем лето – просто не бывает. Более того, все очень быстро готовитс, если знать маленькие секреты и лайфхаки.

Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале идеальным рецептом ягодного крамбла без грамма муки и сахара, который точно станет вашим любимым угощением. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ягодный скрамбл

Ингредиенты:

малина – 300 г

вишня без косточки – 100 г

черника – 100 г

клубника – 200 г

ежевика – 100 г

сладкая груша без кожуры – 2 шт.

овсянка – 180 г

крахмал – 80-90 г

мед – 60 г

миндальные хлопья – 60 г

сливочное масло – 60 г

мята – веточка

Способ приготовления:

Выложите в большую миску все ягоды, добавьте порезанную грушу, крахмал, все тщательно перемешайте и добавьте мяту. Для теста: смешайте овсяные хлопья с медом, миндальными хлопьями и мягкое сливочным маслом, все хорошо разотрите до образования крошки. Обязательно возьмите цельную, жаростойкую форму, не смазывайте, сразу выкладывайте ягоды, хорошо разровняйте ложкой и сверху выложите овсяную крошку. Отправьте в духовку на 30-40 минут при 200 С, обязательно следите, чтобы крамбл не пересушился.

Подавать готовое блюдо лучше всего горячим, можно с шариком вкусного мороженого.

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