Ягодный крамбл без муки и сахара: рецепт Татьяны Литвиновой

Лучшего времени для приготовления ягодных, фруктовых пирогов, тортов, вкуснейших десертов и охлаждающий напитком, чем лето – просто не бывает. Более того, все очень быстро готовитс, если знать маленькие секреты и лайфхаки.
Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале идеальным рецептом ягодного крамбла без грамма муки и сахара, который точно станет вашим любимым угощением. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Ингредиенты:
малина – 300 г
вишня без косточки – 100 г
черника – 100 г
клубника – 200 г
ежевика – 100 г
сладкая груша без кожуры – 2 шт.
овсянка – 180 г
крахмал – 80-90 г
мед – 60 г
миндальные хлопья – 60 г
сливочное масло – 60 г
мята – веточка
Способ приготовления:
Выложите в большую миску все ягоды, добавьте порезанную грушу, крахмал, все тщательно перемешайте и добавьте мяту.
Для теста: смешайте овсяные хлопья с медом, миндальными хлопьями и мягкое сливочным маслом, все хорошо разотрите до образования крошки.
Обязательно возьмите цельную, жаростойкую форму, не смазывайте, сразу выкладывайте ягоды, хорошо разровняйте ложкой и сверху выложите овсяную крошку.
Отправьте в духовку на 30-40 минут при 200 С, обязательно следите, чтобы крамбл не пересушился.
Подавать готовое блюдо лучше всего горячим, можно с шариком вкусного мороженого.
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