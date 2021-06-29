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Ягодный крамбл без муки и сахара: рецепт Татьяны Литвиновой

1.9т
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Лучшего времени для приготовления ягодных, фруктовых пирогов, тортов, вкуснейших десертов и охлаждающий напитком, чем лето – просто не бывает. Более того, все очень быстро готовитс, если знать маленькие секреты и лайфхаки.

Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале идеальным рецептом ягодного крамбла без грамма муки и сахара, который точно станет вашим любимым угощением. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ягодный скрамбл
Ягодный скрамбл

Ингредиенты:

  • малина – 300 г

  • вишня без косточки – 100 г

  • черника – 100 г

  • клубника – 200 г

  • ежевика – 100 г

  • сладкая груша без кожуры – 2 шт.

  • овсянка – 180 г

  • крахмал – 80-90 г

  • мед – 60 г

  • миндальные хлопья – 60 г

  • сливочное масло – 60 г

  • мята – веточка

Способ приготовления:

  1. Выложите в большую миску все ягоды, добавьте порезанную грушу, крахмал, все тщательно перемешайте и добавьте мяту.

  2. Для теста: смешайте овсяные хлопья с медом, миндальными хлопьями и мягкое сливочным маслом, все хорошо разотрите до образования крошки.

  3. Обязательно возьмите цельную, жаростойкую форму, не смазывайте, сразу выкладывайте ягоды, хорошо разровняйте ложкой и сверху выложите овсяную крошку.

  4. Отправьте в духовку на 30-40 минут при 200 С, обязательно следите, чтобы крамбл не пересушился.

Подавать готовое блюдо лучше всего горячим, можно с шариком вкусного мороженого.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Татьяна Литвинова
Теги
еда рецепт
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