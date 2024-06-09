Ягодный крамбл: как приготовить идеальный летний десерт
Крамбл – это блюдо, которое пришло к нам из Ирландии и представляет собой простую в приготовлении выпечку с соленой или сладкой начинкой. Сладкий крамбл подают с йогуртом, мороженым или сливками.
Как правильно приготовить ягодный крамбл точно знает фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала о составляющих для этого десерта, а также о том, какие ягоды лучше к нему подходят.
Ингредиенты для теста
- Мука – 80 гр
- Сливочное масло 82% – 70 гр
- Коричневый сахар – 50 гр
- Овсяные хлопья – 40 гр
Ингредиенты для начинки
- Малина – 100 гр
- Клубника – 100 гр
- Вишня без косточки – 100 гр
- Черника – 50 гр
- Сахар – 30 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
Способ приготовления
1.Готовим тесто. Сочетаем муку, сахар и овсяные хлопья. Перемешиваем.
2. Добавляем холодное сливочное масло и разминаем до образования крошки.
3. Выкладываем крошку на застеленный пергаментом противень.
4. Отправляем противень в морозильник на 30-40 минут.
5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут. Вынимаем и даем полностью остыть.
6. Готовим ягодную начинку. Клубнику нарезаем и складываем в сотейник с остальными ягодами.
7. Сахар смешиваем с крахмалом и отправляем в ягоды. Перемешиваем.
8. Включаем нагрев и постоянно помешивая, доводим до кипения, после чего провариваем еще 20-30 секунд. Образовавшуюся массу перекладываем в миску и даем остыть.
9. Выкладываем немного крамбла на дно стакана или формы для подачи, сверху выкладываем начинку, и повторяем слои вверх стакана. Последним слоем должен быть крамбл.
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