Крамбл – это блюдо, которое пришло к нам из Ирландии и представляет собой простую в приготовлении выпечку с соленой или сладкой начинкой. Сладкий крамбл подают с йогуртом, мороженым или сливками.

Как правильно приготовить ягодный крамбл точно знает фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала о составляющих для этого десерта, а также о том, какие ягоды лучше к нему подходят.

Ингредиенты для теста

Мука – 80 гр

Сливочное масло 82% – 70 гр

Коричневый сахар – 50 гр

Овсяные хлопья – 40 гр

Ингредиенты для начинки

Малина – 100 гр

Клубника – 100 гр

Вишня без косточки – 100 гр

Черника – 50 гр

Сахар – 30 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Сочетаем муку, сахар и овсяные хлопья. Перемешиваем.

2. Добавляем холодное сливочное масло и разминаем до образования крошки.

3. Выкладываем крошку на застеленный пергаментом противень.

4. Отправляем противень в морозильник на 30-40 минут.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут. Вынимаем и даем полностью остыть.

6. Готовим ягодную начинку. Клубнику нарезаем и складываем в сотейник с остальными ягодами.

7. Сахар смешиваем с крахмалом и отправляем в ягоды. Перемешиваем.

8. Включаем нагрев и постоянно помешивая, доводим до кипения, после чего провариваем еще 20-30 секунд. Образовавшуюся массу перекладываем в миску и даем остыть.

9. Выкладываем немного крамбла на дно стакана или формы для подачи, сверху выкладываем начинку, и повторяем слои вверх стакана. Последним слоем должен быть крамбл.

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