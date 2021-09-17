Ягодный, молочный и шоколадный кисель – забытый напиток, который стоит приготовить

Кисель – любимый фруктово-ягодный напиток родом из детства. Он представляет собой полугустой, а то и желеобразный напиток, который готовят в совершенно разных вариациях: как из свежих, так и сушеных фруктов или ягод, варенья, сиропов или молока. Полугустую консистенцию можно получить благодаря добавления крахмала, закваски или муки. Обычно, кисель выступает в качестве десертного напитка. Впрочем, может быть и несладким и подаваться в качестве первого блюда.

Редакция FoodOboz расскажет, из чего приготовить кисель, какой крахмал использовать и поделится рецептами вкуснейшего напитка.

Какой крахмал использовать?

Рисовый крахмал – придает киселю мутный и не привлекательный вид. Поэтому, его лучше использовать в непрозрачных соусах или десертах.

Кукурузный крахмал – то же, что и в предыдущей ситуации. Такой крахмал подойдет для соусов и приготовления молочного киселя, где прозрачность не так важна, а текстура получается очень нежной.

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Пшеничный крахмал – в основном выступает в качестве загустителя для производства колбас, сосисок и в хлебобулочной промышленности. Экспериментировать с ним не стоит, да и приобрести его не так легко.

Картофельный крахмал – идеальный вариант для приготовления киселя. Благодаря такому виду крахмала можно достичь любой текстуры: как жидкой, так и густой, чтобы кисель можно было и пить, и подавать в качестве желе.

Законы киселя

Крахмал не растворять в жидкости. Его нужно предварительно развести с водой, чтобы он осел на дно.

Вливать крахмал следует постепенно и помешивая.

Кисель нельзя долго кипятить, ведь так он превращается в глюкозу. Вам, конечно, может показаться, что кисель не слишком густой и захотите поварить его подольше, но это не так. Потому что кисель с каждой минутой становится гуще. Достаточно поварить еще 30 секунд после закипания.

Кисель из черной смородины (можно использовать клюкву, бруснику, землянику или малину)

Ингредиенты:

Ягоды – 150 г

Сахар – 125 г

Вода – 800 г

Крахмал

Способ приготовления:

Ягоды размять ложкой и отжать сок. Его отварить, процедить, добавить сахар и поставить на огонь. Крахмал тем временем развести в 1 \ 4 стакана холодной воды. Постепенно вливать в кипящий отвар. Довести до кипения, поварить еще 30 секунд и снять с огня.

Молочный кисель

Ингредиенты:

Молоко – 1 л + 1 \ 4 ст

Сахар – 125 г

Крахмал – 2-3 ст. л

ванильный экстракт

Способ приготовления:

Вскипятить молоко и добавить в него ванильный экстракт. Крахмал тем временем развести в холодном молоке и заварить кисель. Подавать лучше в охлажденном виде.

Шоколадный кисель

Ингредиенты:

Молоко – 1 л

Шоколад – 200 г

Крахмал – 6 ст. л

Сахар – 150 г

Ванильный экстракт

Щепотка соли

Способ приготовления:

Шоколад натереть на мелкой терке. В стакане молока развести крахмал, остальное молоко – вскипятить и добавить в него сахар, соль, ванильный экстракт и шоколад. Помешивать до полного растапливания шоколада. Довести до кипения и влить разведенный крахмал. Довести до кипения.

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