Ягодный, молочный и шоколадный кисель – забытый напиток, который стоит приготовить
Кисель – любимый фруктово-ягодный напиток родом из детства. Он представляет собой полугустой, а то и желеобразный напиток, который готовят в совершенно разных вариациях: как из свежих, так и сушеных фруктов или ягод, варенья, сиропов или молока. Полугустую консистенцию можно получить благодаря добавления крахмала, закваски или муки. Обычно, кисель выступает в качестве десертного напитка. Впрочем, может быть и несладким и подаваться в качестве первого блюда.
Редакция FoodOboz расскажет, из чего приготовить кисель, какой крахмал использовать и поделится рецептами вкуснейшего напитка.
Какой крахмал использовать?
Рисовый крахмал – придает киселю мутный и не привлекательный вид. Поэтому, его лучше использовать в непрозрачных соусах или десертах.
Кукурузный крахмал – то же, что и в предыдущей ситуации. Такой крахмал подойдет для соусов и приготовления молочного киселя, где прозрачность не так важна, а текстура получается очень нежной.
Пшеничный крахмал – в основном выступает в качестве загустителя для производства колбас, сосисок и в хлебобулочной промышленности. Экспериментировать с ним не стоит, да и приобрести его не так легко.
Картофельный крахмал – идеальный вариант для приготовления киселя. Благодаря такому виду крахмала можно достичь любой текстуры: как жидкой, так и густой, чтобы кисель можно было и пить, и подавать в качестве желе.
Законы киселя
Крахмал не растворять в жидкости. Его нужно предварительно развести с водой, чтобы он осел на дно.
Вливать крахмал следует постепенно и помешивая.
Кисель нельзя долго кипятить, ведь так он превращается в глюкозу. Вам, конечно, может показаться, что кисель не слишком густой и захотите поварить его подольше, но это не так. Потому что кисель с каждой минутой становится гуще. Достаточно поварить еще 30 секунд после закипания.
Кисель из черной смородины (можно использовать клюкву, бруснику, землянику или малину)
Ингредиенты:
Ягоды – 150 г
Сахар – 125 г
Вода – 800 г
Крахмал
Способ приготовления:
Ягоды размять ложкой и отжать сок. Его отварить, процедить, добавить сахар и поставить на огонь.
Крахмал тем временем развести в 1 \ 4 стакана холодной воды. Постепенно вливать в кипящий отвар.
Довести до кипения, поварить еще 30 секунд и снять с огня.
Молочный кисель
Ингредиенты:
Молоко – 1 л + 1 \ 4 ст
Сахар – 125 г
Крахмал – 2-3 ст. л
ванильный экстракт
Способ приготовления:
Вскипятить молоко и добавить в него ванильный экстракт.
Крахмал тем временем развести в холодном молоке и заварить кисель.
Подавать лучше в охлажденном виде.
Шоколадный кисель
Ингредиенты:
Молоко – 1 л
Шоколад – 200 г
Крахмал – 6 ст. л
Сахар – 150 г
Ванильный экстракт
Щепотка соли
Способ приготовления:
Шоколад натереть на мелкой терке.
В стакане молока развести крахмал, остальное молоко – вскипятить и добавить в него сахар, соль, ванильный экстракт и шоколад. Помешивать до полного растапливания шоколада.
Довести до кипения и влить разведенный крахмал. Довести до кипения.
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