Ягодный пирог без глютена: как правильно приготовить, чтобы понравилось всем
Наконец-то пришло лето. А это значит, что самое время приступить к регулярному употреблению разнообразных сезонных фруктов и ягод. Их можно есть в чистом виде, варить компоты и готовить разнообразные десерты.
Именно рецептом последнего в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская. Она рассказала, как приготовить ягодный пирог, который подойдет даже людям с непереносимостью глютена.
Ингредиенты на форму d18см
- Сметана 15-20% – 120 гр
- Сахар – 120 гр
- Масло – 60 мл
- Яйца – 150 гр
- Миндальная мука – 230 гр
- Разрыхлитель – 5 гр
- Голубика или другие ягоды по вкусу – 150 гр
Способ приготовления
1.Смешиваем венчиком в миске сметану, масло, яйцо, сахар, ванильный сахар.
2. Добавляем миндальную муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем.
3. Добавляем голубику или другие ягоды.
4. Выпекаем тесто в разогретой до 170 градусов духовке в течение 40-45 минут с конвекцией.
5. Присыпаем сахарной пудрой и украшаем свежими ягодами.
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