Ягодный пирог без глютена: как правильно приготовить, чтобы понравилось всем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ягодный пирог без глютена: как правильно приготовить, чтобы понравилось всем

Наконец-то пришло лето. А это значит, что самое время приступить к регулярному употреблению разнообразных сезонных фруктов и ягод. Их можно есть в чистом виде, варить компоты и готовить разнообразные десерты.

Именно рецептом последнего в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская. Она рассказала, как приготовить ягодный пирог, который подойдет даже людям с непереносимостью глютена.

Ягодный пирог без глютена: как правильно приготовить, чтобы понравилось всем

Ингредиенты на форму d18см

  • Сметана 15-20% – 120 гр
  • Сахар – 120 гр
  • Масло – 60 мл
  • Яйца – 150 гр
  • Миндальная мука – 230 гр
  • Разрыхлитель – 5 гр
  • Голубика или другие ягоды по вкусу – 150 гр

Способ приготовления

1.Смешиваем венчиком в миске сметану, масло, яйцо, сахар, ванильный сахар.

Ягодный пирог без глютена: как правильно приготовить, чтобы понравилось всем

2. Добавляем миндальную муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем.

3. Добавляем голубику или другие ягоды.

Ягодный пирог без глютена: как правильно приготовить, чтобы понравилось всем

4. Выпекаем тесто в разогретой до 170 градусов духовке в течение 40-45 минут с конвекцией.

Ягодный пирог без глютена: как правильно приготовить, чтобы понравилось всем

5. Присыпаем сахарной пудрой и украшаем свежими ягодами.

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РецептыдесертЛиза Глинская

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