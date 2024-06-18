Наконец-то пришло лето. А это значит, что самое время приступить к регулярному употреблению разнообразных сезонных фруктов и ягод. Их можно есть в чистом виде, варить компоты и готовить разнообразные десерты.

Именно рецептом последнего в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская. Она рассказала, как приготовить ягодный пирог, который подойдет даже людям с непереносимостью глютена.

Ингредиенты на форму d18см

Сметана 15-20% – 120 гр

Сахар – 120 гр

Масло – 60 мл

Яйца – 150 гр

Миндальная мука – 230 гр

Разрыхлитель – 5 гр

Голубика или другие ягоды по вкусу – 150 гр

Способ приготовления

1.Смешиваем венчиком в миске сметану, масло, яйцо, сахар, ванильный сахар.

2. Добавляем миндальную муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем.

3. Добавляем голубику или другие ягоды.

4. Выпекаем тесто в разогретой до 170 градусов духовке в течение 40-45 минут с конвекцией.

5. Присыпаем сахарной пудрой и украшаем свежими ягодами.

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