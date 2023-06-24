Ягодный тертый пирог: какой ингредиент сделает тесто хрустящим и диетическим
Тертый пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка. Традиционно его готовят с любимым вареньем или джемом, реже – со свежими или замороженными ягодами и фруктами, а также творогом.
Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с ягодами. Для того чтобы тесто было хрустящим и более диетическим, к нему лучше добавить овсяные хлопья.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1-1\2 ст.
- пшеничная мука – 2 ст.
- соль
- веганское масло\маргарин – 1 ст.
- сироп агавы – 1\2 ст.
Начинка:
- разные ягоды – 2 ст.
- тростниковый сахар – 1\2 ст.
- тертая цедра апельсина – 1 ч. л.
- чиа – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить начинку. Смешать в сотейнике ягоды, несколько ложек воды и сахара. Варить массу 15 минут.
2. После этого добавить цедру и чиа, варить еще 5 минут. После этого снять с огня и оставить остыть до комнатной температуры.
3. Для изготовления теста необходимо смешать все нужные ингредиенты до состояния крошки. Треть массы утрамбовать на дно формы для выпечки.
4. Далее наверх выложить начинку и присыпать сверху остальными крохами.
5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. В готовом виде дать пирогу остыть. Приятного аппетита!
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