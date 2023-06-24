Тертый пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка. Традиционно его готовят с любимым вареньем или джемом, реже – со свежими или замороженными ягодами и фруктами, а также творогом.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с ягодами. Для того чтобы тесто было хрустящим и более диетическим, к нему лучше добавить овсяные хлопья.

Ингредиенты:

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овсяные хлопья – 1-1\2 ст.

пшеничная мука – 2 ст.

соль

веганское масло\маргарин – 1 ст.

сироп агавы – 1\2 ст.

Начинка:

разные ягоды – 2 ст.

тростниковый сахар – 1\2 ст.

тертая цедра апельсина – 1 ч. л.

чиа – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Смешать в сотейнике ягоды, несколько ложек воды и сахара. Варить массу 15 минут.

2. После этого добавить цедру и чиа, варить еще 5 минут. После этого снять с огня и оставить остыть до комнатной температуры.

3. Для изготовления теста необходимо смешать все нужные ингредиенты до состояния крошки. Треть массы утрамбовать на дно формы для выпечки.

4. Далее наверх выложить начинку и присыпать сверху остальными крохами.

5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. В готовом виде дать пирогу остыть. Приятного аппетита!

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