Ягодный тертый пирог: какой ингредиент сделает тесто хрустящим и диетическим

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ягодный тертый пирог: какой ингредиент сделает тесто хрустящим и диетическим

Тертый пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка. Традиционно его готовят с любимым вареньем или джемом, реже – со свежими или замороженными ягодами и фруктами, а также творогом.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с ягодами. Для того чтобы тесто было хрустящим и более диетическим, к нему лучше добавить овсяные хлопья.

Рецепт тертого пирога

Ингредиенты:

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  • овсяные хлопья – 1-1\2 ст.
  • пшеничная мука – 2 ст.
  • соль
  • веганское масло\маргарин – 1 ст.
  • сироп агавы – 1\2 ст.

Начинка:

  • разные ягоды – 2 ст.
  • тростниковый сахар – 1\2 ст.
  • тертая цедра апельсина – 1 ч. л.
  • чиа – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Смешать в сотейнике ягоды, несколько ложек воды и сахара. Варить массу 15 минут.

2. После этого добавить цедру и чиа, варить еще 5 минут. После этого снять с огня и оставить остыть до комнатной температуры.

Простой рецепт тертого пирога

3. Для изготовления теста необходимо смешать все нужные ингредиенты до состояния крошки. Треть массы утрамбовать на дно формы для выпечки.

4. Далее наверх выложить начинку и присыпать сверху остальными крохами.

Хрустящий тертый пирог с ягодами

5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. В готовом виде дать пирогу остыть. Приятного аппетита!

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