Из крабовых палочек можно готовить много вкусных салатов, а также закусок, среди которых и яичный рулет с крабовой начинкой. Готовится блюдо очень просто и быстро и есть его можно, как на перекус, так и подавать на праздничный стол.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного рулета с крабовыми палочками.

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Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

сметана – 2 ст. л.

крабовые палочки – 200 г

сливочный сир – 100 г

огурец

соль

зеленый лук

соус териаки

Способ приготовления:

1. Застелите форму пергаментом (если обычный – смазываем маслом).

2. В миске смешайте яйца, сметану, соль. Вылейте в форму и выпекайте 15 минут при 180 С.

3. Крабовые палочки натрите на крупной терке, добавьте сливочный сыр.

4. Яичный блин охладите, смажьте начинкой, выложите полоски свежего огурца и сверните в рулет.

5. Нарежьте порционно, присыпьте зеленым луком и полейте соусом терияки.

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