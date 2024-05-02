Яичный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола
Из крабовых палочек можно готовить много вкусных салатов, а также закусок, среди которых и яичный рулет с крабовой начинкой. Готовится блюдо очень просто и быстро и есть его можно, как на перекус, так и подавать на праздничный стол.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного рулета с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- крабовые палочки – 200 г
- сливочный сир – 100 г
- огурец
- соль
- зеленый лук
- соус териаки
Способ приготовления:
1. Застелите форму пергаментом (если обычный – смазываем маслом).
2. В миске смешайте яйца, сметану, соль. Вылейте в форму и выпекайте 15 минут при 180 С.
3. Крабовые палочки натрите на крупной терке, добавьте сливочный сыр.
4. Яичный блин охладите, смажьте начинкой, выложите полоски свежего огурца и сверните в рулет.
5. Нарежьте порционно, присыпьте зеленым луком и полейте соусом терияки.
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