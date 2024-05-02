Яичный рулет с крабовыми палочками за 15 минут: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Из крабовых палочек можно готовить много вкусных салатов, а также закусок, среди которых и яичный рулет с крабовой начинкой. Готовится блюдо очень просто и быстро и есть его можно, как на перекус, так и подавать на праздничный стол. 

Вкусный ячный рулет с крабовыми палочками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного рулета с крабовыми палочками. 

Рецепт рулета
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Ингредиенты: 

  • яйца – 5 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • крабовые палочки – 200 г
  • сливочный сир – 100 г
  • огурец
  • соль
  • зеленый лук
  • соус териаки

Способ приготовления: 

1. Застелите форму пергаментом (если обычный – смазываем маслом).

Пергамент для запекания

2. В миске смешайте яйца, сметану, соль. Вылейте в форму и выпекайте 15 минут при 180 С. 

Яичная основа

3. Крабовые палочки натрите на крупной терке, добавьте сливочный сыр. 

Крабовая начинка

4. Яичный блин охладите, смажьте начинкой, выложите полоски свежего огурца и сверните в рулет.

Приготовление рулета

5. Нарежьте порционно, присыпьте зеленым луком и полейте соусом терияки.

Готовое блюдо

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