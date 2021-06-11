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Лиза Глинская
Лиза Глинская
Кондитер, основатель и преподаватель школы GL, судья проекта «МастерШеф» Все статьи автора

Яйца, молоко, сметана: как проверить качество продуктов

2.6т
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КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ

Друзья, привет!

К сожалению, очень часто качество продуктов оставляет желать лучшего. Поэтому, чтобы проверить это самое качество, неплохо иметь в запасе пару-тройку секретов.

Свежесть яиц

Можно проверить с помощью стакана воды: свежее яйцо ляжет на дно на бок. Яйцо недельной давности повернется тупым концом вверх, а старое всплывет на поверхность.

Молоко

Соедините молоко и спирт – 1:2, взболтайте и вылейте в блюдце. В качественном молоке появятся хлопья белого цвета. Если хлопья появятся с опозданием или не будет вообще – молоко разбавлено водой.

Если добавить в молоко несколько капель йода, и оно окрасится в синий цвет, значит, в молоко добавили крахмал.

Сметана

Если йод смешать со сметаной, и она посинеет – в ней крахмал.

А еще ложку сметаны можно развести в стакане горячей воды: если на поверхности появятся белые сгустки, значит, в сметане есть растительный жир.

Творог

Капнете йод на творог – если посинеет, значит некачественный, если станет рыжим – хороший творог, нужно брать.

Можно влить в творог немного кипятка - если на поверхности появятся жирные пятна, то в твороге есть растительные жиры.

Или же оставьте творог при комнатной температуре: если покроется пленкой жёлтого цвета, но вкус и запах не поменяются, то он с растительными жирами.

Сливочное масло

Кипяток помогает определить и качество масла: хорошее масло мигом растает и расплывется, а вот маргарин и спред распадутся на кусочки.

Мед

Мед подделывают очень часто: добавляют мел, крахмал, воду, муку.

Растворите мед в воде и добавьте немного уксуса – если начнет шипеть, то в меде есть мел.

Если налить немного меда на бумагу, а он растечется и образует вокруг большой мокрый след - в нем есть вода.

Цукаты

Опустите цукаты в кипяток – если вода окрасится, то цукаты не совсем натуральные.

Если цукаты слегка, а то и полностью растворились в воде - это был желатин + красители, или же фрукты переварили, пользы в них нет.

А у вас есть какие-то хитрости?

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Автор
Лиза Глинская Лиза Глинская
Место
Украина
Тег
продукты
Источник
Источник: Instagram Лизы Глинской
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