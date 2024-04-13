Яйца в соусе "Тар-тар": оригинальный пасхальный рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Яйца в соусе 'Тар-тар': оригинальный пасхальный рецепт

Блюдо, приготовленное по этому рецепту, станет настоящим украшением Пасхального стола. Поэтому ее рецепт следует сохранить до завершения Великого поста.

Как приготовить яйца в соусе "Тар-тар" рассказала фудблогер с ником cook_with_me_at_home. В Instagram она опубликовала подробный рецепт этого оригинального блюда.

Яйца в соусе ''Тар-тар'': оригинальный пасхальный рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 6 шт
  • Маринованные огурцы – 200 гр
  • Маринованные шампиньоны – 170 гр
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  • Лук шалот, или красный – 1 шт.
  • Греческий йогурт – 400 гр
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Зеленый лук

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до полной готовности по оставляемым охлаждаться.

2. В глубокую емкость выкладываем мелко нарезанные огурцы, шампиньоны и лук.

Яйца в соусе ''Тар-тар'': оригинальный пасхальный рецепт

3. Добавляем йогурт, майонез, горчицу, специи и кропотливо перемешиваем до однородности.

4. Перекладываем соус в форму, а сверху выкладываем вареные яйца, разрезанные пополам.

Яйца в соусе ''Тар-тар'': оригинальный пасхальный рецепт

5. Присыпаем мелко нарезанным зеленым луком и подаем на стол.

Яйца в соусе ''Тар-тар'': оригинальный пасхальный рецепт

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