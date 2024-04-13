Яйца в соусе "Тар-тар": оригинальный пасхальный рецепт
Блюдо, приготовленное по этому рецепту, станет настоящим украшением Пасхального стола. Поэтому ее рецепт следует сохранить до завершения Великого поста.
Как приготовить яйца в соусе "Тар-тар" рассказала фудблогер с ником cook_with_me_at_home. В Instagram она опубликовала подробный рецепт этого оригинального блюда.
Ингредиенты
- Яйца – 6 шт
- Маринованные огурцы – 200 гр
- Маринованные шампиньоны – 170 гр
- Лук шалот, или красный – 1 шт.
- Греческий йогурт – 400 гр
- Майонез – 4 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
- Зеленый лук
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем до полной готовности по оставляемым охлаждаться.
2. В глубокую емкость выкладываем мелко нарезанные огурцы, шампиньоны и лук.
3. Добавляем йогурт, майонез, горчицу, специи и кропотливо перемешиваем до однородности.
4. Перекладываем соус в форму, а сверху выкладываем вареные яйца, разрезанные пополам.
5. Присыпаем мелко нарезанным зеленым луком и подаем на стол.
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