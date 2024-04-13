Блюдо, приготовленное по этому рецепту, станет настоящим украшением Пасхального стола. Поэтому ее рецепт следует сохранить до завершения Великого поста.

Как приготовить яйца в соусе "Тар-тар" рассказала фудблогер с ником cook_with_me_at_home. В Instagram она опубликовала подробный рецепт этого оригинального блюда.

Ингредиенты

Яйца – 6 шт

Маринованные огурцы – 200 гр

Маринованные шампиньоны – 170 гр

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Лук шалот, или красный – 1 шт.

Греческий йогурт – 400 гр

Майонез – 4 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Соль

Перец

Зеленый лук

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до полной готовности по оставляемым охлаждаться.

2. В глубокую емкость выкладываем мелко нарезанные огурцы, шампиньоны и лук.

3. Добавляем йогурт, майонез, горчицу, специи и кропотливо перемешиваем до однородности.

4. Перекладываем соус в форму, а сверху выкладываем вареные яйца, разрезанные пополам.

5. Присыпаем мелко нарезанным зеленым луком и подаем на стол.

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