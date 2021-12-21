Яйцо пашот в соусе из красного вина: необычная идея пикантного завтрака

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,0 т.
Вкусное яйцо пашот на завтрак

Если вы хотите приготовить на завтрак яйца, лучше всего сделать – яйца пашот. Ведь готовится блюдо очень быстро, а по вкусу будет намного лучше, чем жаренные или омлет.

Редакция FoodOboz выбрала для вас оригинальный рецепт вкусного блюда для завтрака – яйцо пашот в соусе из красного вина.

Как правильно сварить яйцо пашот

Ингредиенты:

  • бекон – 1 шт.

  • багет – 1 шт.

  • красное вино – 500 мл

Вино для блюда
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  • яйца – 4 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • лук-шалот – 1 шт.

  • сельдерей – 1 ветка

  • тимьян и розмарин – 2 веточки

  • чеснок – 1 шт.

  • мука – 1 ст. л.

Лук шалот

  • винный уксус – 1 ст. л.

  • лавровый лист – 2 шт.

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Доведите до кипения воду, добавьте столовую ложку уксуса.

Яйцо пашот

2. Разбейте яйца по одному в чашку и осторожно опускайте в кипящую воду, чтобы предотвратить выпекание. 3. Варите яйца в течение 2 минут или пока белки не станут непрозрачными.

4. Аккуратно вытащите яйца из воды, обсушите на тарелке, накрытой кухонным полотенцем, и срежьте с яичного белка бахрому.

Как правильно готовить яйца

5. Соус: в кастрюле добавьте оливковое масло и масло и обжарьте бекон с морковью, луком-шалотом, сельдереем, чесноком, розмарином, тимьяном и лавровым листом, пока лук-шалот не станет прозрачным, не подрумянивайте.

6. Добавьте красное вино и тушите, пока не уменьшится на 1/2.

Красное вино

7. Смешайте масло и муку до образования пасты.

8. Процедите вино и снова доведите его до кипения, пока соус не загустеет до консистенции сливок. Снимите с огня и держите в тепле.

9. Хлеб натрите чесноком и поджарьте на гриле.

Как приготовить вкусное яйцо пашот

10. Положите ломтик тоста на каждую тарелку, сверху положите яйцо пашот и полейте соусом из красного вина, поперчите, посолите и добавьте зелень.

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