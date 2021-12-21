Яйцо пашот в соусе из красного вина: необычная идея пикантного завтрака
Если вы хотите приготовить на завтрак яйца, лучше всего сделать – яйца пашот. Ведь готовится блюдо очень быстро, а по вкусу будет намного лучше, чем жаренные или омлет.
Редакция FoodOboz выбрала для вас оригинальный рецепт вкусного блюда для завтрака – яйцо пашот в соусе из красного вина.
Ингредиенты:
бекон – 1 шт.
багет – 1 шт.
красное вино – 500 мл
яйца – 4 шт.
морковь – 1 шт.
лук-шалот – 1 шт.
сельдерей – 1 ветка
тимьян и розмарин – 2 веточки
чеснок – 1 шт.
мука – 1 ст. л.
винный уксус – 1 ст. л.
лавровый лист – 2 шт.
оливковое масло – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Доведите до кипения воду, добавьте столовую ложку уксуса.
2. Разбейте яйца по одному в чашку и осторожно опускайте в кипящую воду, чтобы предотвратить выпекание. 3. Варите яйца в течение 2 минут или пока белки не станут непрозрачными.
4. Аккуратно вытащите яйца из воды, обсушите на тарелке, накрытой кухонным полотенцем, и срежьте с яичного белка бахрому.
5. Соус: в кастрюле добавьте оливковое масло и масло и обжарьте бекон с морковью, луком-шалотом, сельдереем, чесноком, розмарином, тимьяном и лавровым листом, пока лук-шалот не станет прозрачным, не подрумянивайте.
6. Добавьте красное вино и тушите, пока не уменьшится на 1/2.
7. Смешайте масло и муку до образования пасты.
8. Процедите вино и снова доведите его до кипения, пока соус не загустеет до консистенции сливок. Снимите с огня и держите в тепле.
9. Хлеб натрите чесноком и поджарьте на гриле.
10. Положите ломтик тоста на каждую тарелку, сверху положите яйцо пашот и полейте соусом из красного вина, поперчите, посолите и добавьте зелень.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: