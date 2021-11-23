Как приготовить пирожное 'Картошка': десерт родом из СССР

Всем нам знаком вкус детства – пирожное "Картошка". Этот десерт легкий в приготовлении и не займет много времени. Мало кто знает, но настоящая "Картошка" на самом деле в середине должна быть белого цвета, потому что ее готовят из бисквита и сливочного крема.

Популярная фудблогерка в instagram, Наталья Марачева поделилась в своем инстаграме, секретами приготовления вкусного пирожного "Картошка".

Ингредиенты:

Тесто для бисквита:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 120 г

Мука – 100 г

Крахмал – 20 г

Крем:

Сахар – 110 г

Масло сливочное – 125 г

Яйца – 1/2 шт.

Молоко – 75 г

Коньяк-1 ч.л.

Ванильный сахар – 11 ч.л.

Декор:

Сахарная пудра – 30 г

Какао-порошок – 10 г

Способ приготовления:

Бисквит:

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1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до легкой, воздушной массы.

2. Просеять муку с крахмалом и высыпать в массу.

3. Осторожно вмешать муку силиконовой лопаткой.

4. Готовое тесто вылить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

5. Выпекать при температуре 180 градусов на протяжении 10-12 минут.

6. Бисквиту нужно дать время подсохнуть, примерно 10-12 часов.

7. Из подсохшего бисквита сделать крошку. Можно самостоятельно или с помощью блендера.

Крем Шарлотт:

1. В сотейник налить молоко, высыпать сахар.

2. Варить молочный сироп на медленном огне 1-2 минуты до загустения, постоянно помешивая.

3. Снять с огня, охладить. Консистенция крема должна напоминать не густую сгущенку.

4. Взбить сливочное масло комнатной температуры, добавляя маленькими порциями заварное основание.

5. В готовый крем, добавить коньяк и ванильный сахар.

Формирование пирожных:

1. Бисквитную крошку соединить с кремом.

2. Осторожно перемешать полученную массу.

3. Разделить тесто на 10 равных частей.

4. Сформировать пирожное, придавая ему овальную форму.

5. Обвалять готовое пирожное в смеси какао-порошка и сахарной пудры.

6. Готовые пирожные оставить пропитаться в холодильнике примерно на 2 часа.

Готовый десерт можно украсить кремом.

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