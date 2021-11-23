Как приготовить пирожное "Картошка": десерт родом из СССР
Всем нам знаком вкус детства – пирожное "Картошка". Этот десерт легкий в приготовлении и не займет много времени. Мало кто знает, но настоящая "Картошка" на самом деле в середине должна быть белого цвета, потому что ее готовят из бисквита и сливочного крема.
Популярная фудблогерка в instagram, Наталья Марачева поделилась в своем инстаграме, секретами приготовления вкусного пирожного "Картошка".
Ингредиенты:
Тесто для бисквита:
Яйца – 4 шт.
Сахар – 120 г
Мука – 100 г
Крахмал – 20 г
Крем:
Сахар – 110 г
Масло сливочное – 125 г
Яйца – 1/2 шт.
Молоко – 75 г
Коньяк-1 ч.л.
Ванильный сахар – 11 ч.л.
Декор:
Сахарная пудра – 30 г
Какао-порошок – 10 г
Способ приготовления:
Бисквит:
1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до легкой, воздушной массы.
2. Просеять муку с крахмалом и высыпать в массу.
3. Осторожно вмешать муку силиконовой лопаткой.
4. Готовое тесто вылить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
5. Выпекать при температуре 180 градусов на протяжении 10-12 минут.
6. Бисквиту нужно дать время подсохнуть, примерно 10-12 часов.
7. Из подсохшего бисквита сделать крошку. Можно самостоятельно или с помощью блендера.
Крем Шарлотт:
1. В сотейник налить молоко, высыпать сахар.
2. Варить молочный сироп на медленном огне 1-2 минуты до загустения, постоянно помешивая.
3. Снять с огня, охладить. Консистенция крема должна напоминать не густую сгущенку.
4. Взбить сливочное масло комнатной температуры, добавляя маленькими порциями заварное основание.
5. В готовый крем, добавить коньяк и ванильный сахар.
Формирование пирожных:
1. Бисквитную крошку соединить с кремом.
2. Осторожно перемешать полученную массу.
3. Разделить тесто на 10 равных частей.
4. Сформировать пирожное, придавая ему овальную форму.
5. Обвалять готовое пирожное в смеси какао-порошка и сахарной пудры.
6. Готовые пирожные оставить пропитаться в холодильнике примерно на 2 часа.
Готовый десерт можно украсить кремом.
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