ЯнгШеф раскрыл секрет идеального ужина – запеченная рыба с овощами
Что еще может быть лучше и полезнее для ужина осенью, чем рыба и овощи, верно – только правильно и вкусно приготовленное блюдо. Ведь так легко можно испортить эти продукты, если их неправильно даже запечь или сварить.
Популярный украинский шеф-повар ЯнгШеф поделился на своем YouTube-канале изысканным и очень полезным вариантом ужина – запеченная рыба с овощами, это блюдо точно станет одним из ваших самых любимых, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
лосось (но можно любую рыбу на ваш вкус) – 200 г
брокколи – 100 г
шпинат – 20 г
молодая кукуруза – 2 шт.
спаржа – 50 г
стручковая фасоль – 50-80 г
свежий горох – горсть
цукини – 1 шт.
оливковое масло – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
кедровые орехи – горсть
вода – 1-2 ст. л.
тимьян – 1 веточка
Способ приготовления:
Порежьте мелко стручковую фасоль, цукини, кукурузу, шпинат и добавьте горох.
Брокколи разделите на соцветия и также добавьте к овощам.
Возьмите сковороду или противень, переложите овощи, добавьте оливковое масло, посолите, поперчите по вкусу и добавьте горсть кедровых орехов, 1-2 ст. л. воды и все перемешайте.
Рыбу полейте оливковым маслом, посолите.
Переложите рыбу на овощную подушку и сверху присыпьте ароматным тимьяном.
Отправьте блюдо на 7 минут в разогретую духовку.
Переложите готовое блюдо на тарелку – сначала овощи, сверху рыбу, присыпьте натертой цедрой лайма, полейте соком лайма, а также оставшимся соусом после готовки блюда и можно подавать.
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