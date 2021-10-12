ЯнгШеф раскрыл секрет идеального ужина – запеченная рыба с овощами

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,4 т.
ЯнгШеф поделился рецептом идеального ужина

Что еще может быть лучше и полезнее для ужина осенью, чем рыба и овощи, верно – только правильно и вкусно приготовленное блюдо. Ведь так легко можно испортить эти продукты, если их неправильно даже запечь или сварить.

Популярный украинский шеф-повар ЯнгШеф поделился на своем YouTube-канале изысканным и очень полезным вариантом ужина – запеченная рыба с овощами, это блюдо точно станет одним из ваших самых любимых, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как вкусно приготовить рыбу на ужин
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Ингредиенты:

  • лосось (но можно любую рыбу на ваш вкус) – 200 г

  • брокколи – 100 г

  • шпинат – 20 г

  • молодая кукуруза – 2 шт.

  • спаржа – 50 г

  • стручковая фасоль – 50-80 г

  • свежий горох – горсть

  • цукини – 1 шт.

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • кедровые орехи – горсть

  • вода – 1-2 ст. л.

  • тимьян – 1 веточка

Способ приготовления:

  1. Порежьте мелко стручковую фасоль, цукини, кукурузу, шпинат и добавьте горох.

  2. Брокколи разделите на соцветия и также добавьте к овощам.

  3. Возьмите сковороду или противень, переложите овощи, добавьте оливковое масло, посолите, поперчите по вкусу и добавьте горсть кедровых орехов, 1-2 ст. л. воды и все перемешайте.

  4. Рыбу полейте оливковым маслом, посолите.

  5. Переложите рыбу на овощную подушку и сверху присыпьте ароматным тимьяном.

  6. Отправьте блюдо на 7 минут в разогретую духовку.

Переложите готовое блюдо на тарелку – сначала овощи, сверху рыбу, присыпьте натертой цедрой лайма, полейте соком лайма, а также оставшимся соусом после готовки блюда и можно подавать.

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