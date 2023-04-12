Японские "Моти": как приготовить популярный десерт дома

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Японские 'Моти': как приготовить популярный десерт дома

"Моти" – разноцветные японские пирожные с начинкой. Готовятся они из рисовой муки. Тесто выходит очень мягким и эластичным. Внутрь обычно кладут крем-сыр, сгущенку и ягоды.

Идея приготовления популярного японского десерта "Моти" опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Сделать блюдо в домашних условиях достаточно просто.

Японские ''Моти'': как приготовить популярный десерт дома

Ингредиенты для теста:

  • вода – 110 мл
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  • молоко – 120 мл
  • сахар – 70 г
  • соль – щепотка
  • мука из клейкого риса – 170 г
  • растительное масло – 30 мл
  • краситель (по желанию)
  • любые фрукты/ягоды – 100 г
  • сахар – 15 г
  • кукурузный крахмал – 5 г

Ингредиенты для крема:

  • сливочный сыр – 200 г
  • сгущенка – 60 г
  • сахарная пудра – 20 г

Способ приготовления:

 

1. Воду, молоко, сахар и соль тщательно перемешиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем. Добавляем растительное масло, краситель, перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия ножом и отправляем в микроволновку на 3-4 минуты.

2. Тесто должно походить на пластилин. Накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.

Японские ''Моти'': как приготовить популярный десерт дома

3. Клубнику, сахар и крахмал взбиваем блендером, на небольшом огне доводим до кипения и варим до загустения. Даем остыть полностью.

4. Для крема все взбиваем миксером до густой, стойкой массы.

Японские ''Моти'': как приготовить популярный десерт дома

5. Можно сразу поделить тесто на 6 частей и каждый кусочек расплющивать руками.

6. Стол, скалку и тесто (оно липкое) хорошо присыпаем крахмалом. Раскатываем тесто и нарезаем на 6 частей.

Японские ''Моти'': как приготовить популярный десерт дома

7. В центр из крема делаем "гнездо", внутрь начиняем начинкой и покрываем начинку "шапочкой" из крема.

8. Каждый край теста сворачиваем друг к другу. Тесто хорошо лепится, поэтому аккуратно можно залепить все края. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.

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