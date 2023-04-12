Японские "Моти": как приготовить популярный десерт дома
"Моти" – разноцветные японские пирожные с начинкой. Готовятся они из рисовой муки. Тесто выходит очень мягким и эластичным. Внутрь обычно кладут крем-сыр, сгущенку и ягоды.
Идея приготовления популярного японского десерта "Моти" опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Сделать блюдо в домашних условиях достаточно просто.
Ингредиенты для теста:
- вода – 110 мл
- молоко – 120 мл
- сахар – 70 г
- соль – щепотка
- мука из клейкого риса – 170 г
- растительное масло – 30 мл
- краситель (по желанию)
- любые фрукты/ягоды – 100 г
- сахар – 15 г
- кукурузный крахмал – 5 г
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр – 200 г
- сгущенка – 60 г
- сахарная пудра – 20 г
Способ приготовления:
1. Воду, молоко, сахар и соль тщательно перемешиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем. Добавляем растительное масло, краситель, перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия ножом и отправляем в микроволновку на 3-4 минуты.
2. Тесто должно походить на пластилин. Накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.
3. Клубнику, сахар и крахмал взбиваем блендером, на небольшом огне доводим до кипения и варим до загустения. Даем остыть полностью.
4. Для крема все взбиваем миксером до густой, стойкой массы.
5. Можно сразу поделить тесто на 6 частей и каждый кусочек расплющивать руками.
6. Стол, скалку и тесто (оно липкое) хорошо присыпаем крахмалом. Раскатываем тесто и нарезаем на 6 частей.
7. В центр из крема делаем "гнездо", внутрь начиняем начинкой и покрываем начинку "шапочкой" из крема.
8. Каждый край теста сворачиваем друг к другу. Тесто хорошо лепится, поэтому аккуратно можно залепить все края. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.
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