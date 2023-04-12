"Моти" – разноцветные японские пирожные с начинкой. Готовятся они из рисовой муки. Тесто выходит очень мягким и эластичным. Внутрь обычно кладут крем-сыр, сгущенку и ягоды.

Идея приготовления популярного японского десерта "Моти" опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Сделать блюдо в домашних условиях достаточно просто.

Ингредиенты для теста:

вода – 110 мл

Видео дня

молоко – 120 мл

сахар – 70 г

соль – щепотка

мука из клейкого риса – 170 г

растительное масло – 30 мл

краситель (по желанию)

любые фрукты/ягоды – 100 г

сахар – 15 г

кукурузный крахмал – 5 г

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр – 200 г

сгущенка – 60 г

сахарная пудра – 20 г

Способ приготовления:

1. Воду, молоко, сахар и соль тщательно перемешиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем. Добавляем растительное масло, краситель, перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, делаем отверстия ножом и отправляем в микроволновку на 3-4 минуты.

2. Тесто должно походить на пластилин. Накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.

3. Клубнику, сахар и крахмал взбиваем блендером, на небольшом огне доводим до кипения и варим до загустения. Даем остыть полностью.

4. Для крема все взбиваем миксером до густой, стойкой массы.

5. Можно сразу поделить тесто на 6 частей и каждый кусочек расплющивать руками.

6. Стол, скалку и тесто (оно липкое) хорошо присыпаем крахмалом. Раскатываем тесто и нарезаем на 6 частей.

7. В центр из крема делаем "гнездо", внутрь начиняем начинкой и покрываем начинку "шапочкой" из крема.

8. Каждый край теста сворачиваем друг к другу. Тесто хорошо лепится, поэтому аккуратно можно залепить все края. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: