Как часто и в какой количестве можно пить глинтвейн: отвечает специалист

С наступлением морозов на прилавках уличных киосков все чаще появляется известный согревающий напиток – глинтвейн. Пряный, сладковатый вкус и приятный винный аромат не оставляют безразличными многих. А также, в составе много полезных компонентов, содержащих витамины.

О том, как часто и в каком количестве можно использовать глинтвейн, рассказала нутрициолог Юлия Садницкая на своей странице в Instagram.

Вместе с глинтвейном люди часто покупают разнообразные пончики, шоколадки и другие высококалорийные продукты. Именно такое сочетание оказывает не очень положительное влияние на здоровье. В морозное время глинтвейн лучше пить понемногу – горячее вино быстро попадает в кровь и может привести к быстрому опьянению.

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В таком напитке есть много полезных компонентов, но это все равно алкоголь. При передозировке можно добиться алкогольного опьянения и интоксикации, как и от других напитков. Это опасно для здоровья еще и потому, что глинтвейн употребляют горячим, а значит усваивается алкоголь вдвое быстрее. Поэтому следует пить не больше одного стакана вдень, а если очень нужно согреться, лучше выбрать чай или кофе.

Рецепт полезного клинтвейна

Ингредиенты:

красное полусладкое вино – 0,5 литра

перец горошком – 4 шт

вода – 100 мл

гвоздика – 7 бутонов

апельсин – 0,5 шт

мускатный орех – 0,5 шт

корица

Способ приготовления:

1. Все ароматные специи, перец, а также апельсин, нарезанный тонкими ломтиками, залить водой, довести до кипения.

2. Проварить смесь в течение 3 минут, оставить на 15 минут под закрытой крышкой. Налить в глубокую емкость вино и нагреть на медленном огне.

3. Когда жидкость станет достаточно горячей, в нее нужно влить смесь со всеми специями. Довести до кипения и снять с огня.

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