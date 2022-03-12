Яворовский пирог с гречкой и картофелем на слоеном тесте: рецепт
Гречка и картофель всегда дома, а это значит, что их можно соединить в одном вкусном и сытном блюде – яворовском пироге. Подавать такой пирог можно с борщом, студнем, жареными грибами или салатами. А для того чтобы значительно упростить процесс приготовления, можно использовать уже готовое слоеное тесто.
Рецептом яворовского пирога с гречкой и картофелем на слоеном тесте поделился популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.
Ингредиенты:
слоеное дрожжевое тесто – 500 г
гречиха – 1 ст
картофель – 8 шт
лук – 2 шт
твердый сыр – 160 г
яйца – 2 шт
масло растительное – 4 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Предварительно отварить гречку до полуготовности.
2. Отварить картофель в подсоленной воде и растолочь.
3. Лук измельчить и обжарить до золотистости.
4. В миске смешать картофель с готовым луком.
5. Добавить гречку и яйцо.
6. Порезать сыр и добавить к массе. Посолить, поперчить и начинку перемешать.
7. Раскатать один лист теста. Выложить в форму, формируя бортики.
8. Выложить начинку.
9. Раскатать другой лист теста и накрыть им пирог сверху. Закрепить бока.
9. Взбить яйцо и смазать пирог.
10. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 40 минут.
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