Яворовский пирог с гречкой и картофелем на слоеном тесте: рецепт

Гречка и картофель всегда дома, а это значит, что их можно соединить в одном вкусном и сытном блюде – яворовском пироге. Подавать такой пирог можно с борщом, студнем, жареными грибами или салатами. А для того чтобы значительно упростить процесс приготовления, можно использовать уже готовое слоеное тесто.

Рецептом яворовского пирога с гречкой и картофелем на слоеном тесте поделился популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 500 г

гречиха – 1 ст

картофель – 8 шт

лук – 2 шт

твердый сыр – 160 г

яйца – 2 шт

масло растительное – 4 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить гречку до полуготовности.

2. Отварить картофель в подсоленной воде и растолочь.

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3. Лук измельчить и обжарить до золотистости.

4. В миске смешать картофель с готовым луком.

5. Добавить гречку и яйцо.

6. Порезать сыр и добавить к массе. Посолить, поперчить и начинку перемешать.

7. Раскатать один лист теста. Выложить в форму, формируя бортики.

8. Выложить начинку.

9. Раскатать другой лист теста и накрыть им пирог сверху. Закрепить бока.

9. Взбить яйцо и смазать пирог.

10. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 40 минут.

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