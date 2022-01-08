Зачем готовить котлеты в пергаменте: простой секрет привычного блюда
Об идеально приготовленных котлетах свидетельствуют их румяная корочка и сочная серединка. Те, кто следит за своей формой, на такое блюдо не часто налегают. Всему виной – калорийность.
Но существует альтернатива – котлеты в пергаменте. Таким образом, пергамент впитывает в себя лишнее масло и жир, при этом котлеты остаются такими же сочными и достаточно нежными. А главное – не сухими.
Лайфхаком и рецептом котлет в пергаменте поделилась фудблогер Кристина Петраш. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 400 г
лук – 1\2 шт
яйца – 1 шт
белый хлеб замоченный в молоке – 1 кусок
панировочные сухари – 1 ст. л.
моцарелла\сулугуни
соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и смешать с фаршем.
2. Добавить яйцо, хлеб, сухари и специи. Перемешать.
3. Сыр нарезать кубиками.
4. Влажными руками сформировать котлеты, завернув внутрь кубик сыра.
5. Выложить на пергамент и таким образом жарить котлеты на сковороде с обеих сторон.
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