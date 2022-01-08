Зачем готовить котлеты в пергаменте: простой секрет привычного блюда

Об идеально приготовленных котлетах свидетельствуют их румяная корочка и сочная серединка. Те, кто следит за своей формой, на такое блюдо не часто налегают. Всему виной – калорийность.

Но существует альтернатива – котлеты в пергаменте. Таким образом, пергамент впитывает в себя лишнее масло и жир, при этом котлеты остаются такими же сочными и достаточно нежными. А главное – не сухими.

Лайфхаком и рецептом котлет в пергаменте поделилась фудблогер Кристина Петраш. Опубликовано в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

фарш – 400 г

лук – 1\2 шт

яйца – 1 шт

белый хлеб замоченный в молоке – 1 кусок

панировочные сухари – 1 ст. л.

моцарелла\сулугуни

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и смешать с фаршем.

2. Добавить яйцо, хлеб, сухари и специи. Перемешать.

3. Сыр нарезать кубиками.

4. Влажными руками сформировать котлеты, завернув внутрь кубик сыра.

5. Выложить на пергамент и таким образом жарить котлеты на сковороде с обеих сторон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, из какого фарша выходят самые сочные котлеты.