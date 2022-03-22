Зачем нужно пить кефир каждый день: объясняет Светлана Фус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Светлана Фус рассказал, чем полезен кефир

Кефир – один из самых полезных кисломолочных продуктов, который очень благотворно влияет на организм в целом, а особенно на ЖКТ. Специалисты рекомендуют пить его всем, у кого нет аллергии на молочные продукты. Стоит отметить, что его можно не только купить, но еще и приготовить самостоятельно дома.

Диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Facebook о пользе кефира, а также о том, почему его стоит пить каждый день.

Советы Светланы Фус

"Иммунолог Илья Мечников еще в 1908 году отметил, что ферментированные продукты – сквашенное молоко, кефир и квашеные овощи влияют на здоровье и долголетие, и предполагал, что молочнокислые бактерии, содержащиеся в них угнетают рост вредных микроорганизмов в кишечнике",– рассказывает специалист.

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Домашний кефир

Фус отметила, что если сравнить кефир с другими молочными продуктами, то он содержит очень мало лактозы, так как большая ее часть благодаря кефирному грибку превращается в молочную и пировиноградную кислоту.

Кефир также содержит кефиран, полисахарид кефирных дрожжей, которому присущи противомикробные свойства

Почему следует включать кефир в свой рацион

Польза кефира

1. Он способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками .

2. Содержит пробиотики, подавляющие рост вредных бактерий в кишечнике.

Вкусный кефир

3. В нем есть витамины А, B2, В12, C, РР.

Что приготовить на кефире

4. За счет положительного воздействия на кишечную микрофлору оказывает влияние на иммунные функции организма.

Зачем пить кефир каждый день

5. Богат легкоусвояемым кальцием и белком, подходит для людей с относительной непереносимостью лактозы.

Свежий кефир оказывает легкое слабительное действие

Свежий кефир

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