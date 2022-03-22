Зачем нужно пить кефир каждый день: объясняет Светлана Фус

Кефир – один из самых полезных кисломолочных продуктов, который очень благотворно влияет на организм в целом, а особенно на ЖКТ. Специалисты рекомендуют пить его всем, у кого нет аллергии на молочные продукты. Стоит отметить, что его можно не только купить, но еще и приготовить самостоятельно дома.

Диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Facebook о пользе кефира, а также о том, почему его стоит пить каждый день.

"Иммунолог Илья Мечников еще в 1908 году отметил, что ферментированные продукты – сквашенное молоко, кефир и квашеные овощи влияют на здоровье и долголетие, и предполагал, что молочнокислые бактерии, содержащиеся в них угнетают рост вредных микроорганизмов в кишечнике",– рассказывает специалист.

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Фус отметила, что если сравнить кефир с другими молочными продуктами, то он содержит очень мало лактозы, так как большая ее часть благодаря кефирному грибку превращается в молочную и пировиноградную кислоту.

Кефир также содержит кефиран, полисахарид кефирных дрожжей, которому присущи противомикробные свойства

Почему следует включать кефир в свой рацион

1. Он способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками .

2. Содержит пробиотики, подавляющие рост вредных бактерий в кишечнике.

3. В нем есть витамины А, B2, В12, C, РР.

4. За счет положительного воздействия на кишечную микрофлору оказывает влияние на иммунные функции организма.

5. Богат легкоусвояемым кальцием и белком, подходит для людей с относительной непереносимостью лактозы.

Свежий кефир оказывает легкое слабительное действие

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