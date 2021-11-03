Сколько овощей и фруктов нужно съедать в день: нутрициолог дала ответ

Фрукты и овощи – не только полезные и вкусные продукты, которые любят многие, но еще и обязательная составляющая рациона каждого, кто хочет быть здоровым. Очень часто люди едят слишком мало или же наоборот – много этих продуктов, не зная, что есть норма.

Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instagram, сколько нужно съедать овощей и фруктов в день каждому.

"Любой специалист по питанию и здоровью сделает акцент на необходимости клетчатке в рационе", – заявила эксперт.

Зачем есть эти продукты каждый день?

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Ответы диетолога:

Фрукты и овощи – отличный источник витаминов и минералов. Они богаты витаминами A, C и E, а также магнием, цинком, фосфором, фолиевой кислотой и калием.

"Основа иммунной системы лежит в кишечнике, и если уточнить, то в качественной микрофлоре. И именно фрукты и овощи это ПРЕБИОТИКИ (питание) для нашей флоры", – уточнила Усенко.

Регулярный стул (поход в туалет) обеспечивает именно клетчатка.

"Насыщение – овощи и фрукты дают сильное насыщение и люди, которые борются с постоянным голодом могут не перебирая по калорийности получить сытость", – добавила специалист.

Не калорийны и поэтому перебрать ими в течение дня по калорийности рациона будет сложно.

Защита от разного рода заболеваний.

"Овощи и фрукты содержат фитохимические вещества, которые являются биологически активными веществами. Это означает, что употребляя овощи и фрукты можно снизить риск диабета 2 типа, инсульта, сердечных заболеваний, высокого давления и рака, а ещё снизить уровень холестерина", – завила эксперт.

Овощи и фрукты в любом виде это удобно быстро и доступно. Выбирайте локальные продукты и круглый год будет отличный рацион.

Разные текстуры и варианты приготовления, от свежих вариантов до печеных и смузи — овощи и фрукты помогают сделать рацион разнообразный и придать ему разных вкусов.

"Если организм нормально реагирует на овощи и фрукты, то в день старайтесь съедать 500 г овощей/зелени и 300 г фруктов/ягод. И еще очень важно разнообразие овощей и фруктов, меняйте набор раз в несколько дней", – подытожила Ольга.

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