Почему обязательно нужно есть чечевицу и как вкусно ее приготовить – эксперты дали ответы
Чечевица – очень полезный и недооцененный продукт, ведь в нем большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, влияющие на здоровья кожи и волос, иммунитет. Также из нее можно приготовить много вкусных блюд, например, сделать котлеты и просто вкусно отварить с приправами, даже добавить в борщ место фасоли.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала о всех полезных свойствах чечевицы, а также кому его нужно обязательно есть.
"1/2 стакана вареной чечевицы содержит целых 180 мкг фолиевой кислоты (витамин В9), а она играет значимую роль во многих обменных процессах, происходящих в организме. Это очень важный витамин для для здоровья беременной и будущего малыша", – заявила диетолог.
Кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом вкусного блюда из чечевицы, приготовив которое, вы точно полюбите этот продукт.
Ингредиенты:
чечевица – 200 г
бадьян – 1-2 шт.
сливочное масло – 20 г
соль – по вкусу
специи п вкусу – анис, стебли петрушки, чеснок, лавровый лист, душистый перец.
Способ приготовления:
Помойте чечевицу, переложите в кастрюлю и залейте водой, посолите, варите до готовности на большом огне.
Добавьте бадьян и специи.
Доведите чечевицу до кипения, убавьте огонь и варите на слабом огне еще 20-30 минут, пока чечевица не станет мягкой.
После – откиньте
на дуршлаг и верните в кастрюлю, добавьте сливочное масло и можно подавать.
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