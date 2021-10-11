Чечевица – очень полезный и недооцененный продукт, ведь в нем большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, влияющие на здоровья кожи и волос, иммунитет. Также из нее можно приготовить много вкусных блюд, например, сделать котлеты и просто вкусно отварить с приправами, даже добавить в борщ место фасоли.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала о всех полезных свойствах чечевицы, а также кому его нужно обязательно есть.

"1/2 стакана вареной чечевицы содержит целых 180 мкг фолиевой кислоты (витамин В9), а она играет значимую роль во многих обменных процессах, происходящих в организме. Это очень важный витамин для для здоровья беременной и будущего малыша", – заявила диетолог.

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Кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом вкусного блюда из чечевицы, приготовив которое, вы точно полюбите этот продукт.

Ингредиенты:

чечевица – 200 г

бадьян – 1-2 шт.

сливочное масло – 20 г

соль – по вкусу

специи п вкусу – анис, стебли петрушки, чеснок, лавровый лист, душистый перец.

Способ приготовления:

Помойте чечевицу, переложите в кастрюлю и залейте водой, посолите, варите до готовности на большом огне. Добавьте бадьян и специи. Доведите чечевицу до кипения, убавьте огонь и варите на слабом огне еще 20-30 минут, пока чечевица не станет мягкой. После – откиньте на дуршлаг и верните в кастрюлю, добавьте сливочное масло и можно подавать.

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